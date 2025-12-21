تداوم تنش ریاض–ابوظبی در یمن؛ محموله تسلیحاتی امارات به حضرموت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیمن‌نت، منابع خبری اعلام کردند امارات یک محموله تسلیحاتی پیشرفته را برای نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب در استان حضرموت ارسال کرده است؛ اقدامی که همزمان با افزایش تنش‌ها میان ابوظبی و ریاض و در شرایطی انجام می‌شود که عربستان تهدید به اقدام نظامی علیه این شورا در شرق یمن کرده است.

به گفته این منابع، یک فروند هواپیمای باری نظامی از نوع «ایلیوشن» در فرودگاه الریان شهر المکلا، مرکز استان حضرموت، به زمین نشسته که از پایگاه نظامی الریف در ابوظبی به پرواز درآمده است. این هواپیما حامل محموله‌ای از پهپادهای ساخت چین و تجهیزات و ادوات نظامی پیشرفته ویژه برای نیروهای شورای انتقالی جنوب در حضرموت است.

منابع محلی تأکید کردند که این محموله، سومین محموله تسلیحاتی امارات طی روزهای اخیر است که برای نیروهای موسوم به شورای انتقالی در استان حضرموت ارسال شده است.

جنوب یمن طی سال‌های اخیر به عرصه رقابت و اختلاف میان عربستان و امارات تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که ریاض از ساختارهای وابسته به دولت مستعفی حمایت می‌کند، در حالی که ابوظبی با پشتیبانی از شورای انتقالی جنوب و نیروهای همسو با آن، به دنبال گسترش نفوذ سیاسی و میدانی خود در استان‌های جنوبی و شرقی یمن از جمله عدن، شبوه و حضرموت است. این اختلافات بارها به درگیری‌های میدانی محدود میان نیروهای مورد حمایت دو طرف منجر شده است.