‌لاریجانی به مقام شاخص شهدای هرمزگان ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آیتالله صادق آملیلاریجانی صبح سه شنبه به اتفاق هیئت همراه، مسئولان استانی و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان به منظور غبارروبی گلزار شهدا و تجدید بیعت با آرمانهای شهدای هشت سال دفاع مقدس وارد گلزار شهدای بندرعباس شد.
وی با قرائت فاتحه و نثار گل یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت.
بر اساس برنامه اعلام شده رئیس قوه قضائیه که تا روز پنجشنبه در هرمزگان حضور دارد، در نشست شورای اداری هرمزگان، آئین بهرهبرداری از بازداشتگاه موقت بندرعباس و دیدار با قضات دادگستری نیز حضور پیدا میکند.
در این سفر چند تن از مسئولان رده بالای دستگاه قضا نیز رئیس این قوه را همراهی میکنند.
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