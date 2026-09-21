علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش نظارتی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه اظهار کرد: عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و رانندگان به‌صورت مستمر مورد نظارت قرار دارد و تخلفات احتمالی در چارچوب کمیسیون‌های مواد ۱۱ و ۱۲ بررسی می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه افزود: در بخش رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل حوزه کالا، پنج جلسه کمیسیون ماده ۱۲ برگزار شد که چهار جلسه آن عادی و یک جلسه به‌صورت ویژه بود.

وی با بیان اینکه در جلسات عادی به تخلفات ۴۵ شرکت رسیدگی شد، گفت: برای ۲۳ شرکت رأی جریمه نقدی و برای ۲۲ شرکت نیز رأی برائت صادر شد. همچنین در کمیسیون ویژه، تخلف یک شرکت مورد بررسی قرار گرفت و برای آن نیز رأی جریمه نقدی صادر شد.

سلیمی در ادامه با تشریح عملکرد کمیسیون ماده ۱۱ خاطرنشان کرد: در این بخش یک جلسه برای رسیدگی به تخلفات رانندگان حوزه حمل‌ونقل کالا برگزار شد که در جریان آن پرونده ۴۶ راننده مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از رسیدگی به پرونده‌ها، برای ۶ راننده رأی جریمه نقدی، برای ۶ راننده رأی برائت و برای ۳۴ راننده نیز رأی تذکر کتبی صادر شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و رانندگان اظهار کرد: رسیدگی به تخلفات در کمیسیون‌های مواد ۱۱ و ۱۲ با هدف اجرای دقیق مقررات، ارتقای انضباط در حوزه حمل‌ونقل و صیانت از حقوق مسافران و صاحبان کالا انجام می‌شود.

سلیمی در پایان گفت: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به‌عنوان پل ارتباطی مردم با اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، آماده دریافت گزارش‌ها، انتقادات و شکایات مربوط به عملکرد شرکت‌ها و رانندگان است و موارد اعلام‌شده پس از بررسی، مطابق ضوابط و مقررات پیگیری خواهد شد.