مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع دو حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی منطقه خبر داد و اظهار کرد: در نخستین حادثه، برخورد یک دستگاه اتوبوس با کامیون در کیلومتر ۲۵ آزادراه قم–کاشان و در مسیر کاشان به قم، سه مصدوم بر جای گذاشت.

وی ابراز کرد: پس از وقوع این حادثه، آمبولانس‌های پایگاه‌های قائم و راوند اورژانس ۱۱۵ به همراه نیروهای امدادی هلال‌احمر به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، هر سه مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

رئیس اورژانس کاشان همچنین از وقوع حادثه دیگری در شهرستان آران‌وبیدگل خبر داد و تصریح کرد: برخورد یک دستگاه موتورسیکلت و خودروی سواری نیز در محدوده پل به۹ سمت کنارگذر نوش‌آباد، یک فوتی و ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

وی ادامه داد: در این حادثه، نیروهای اورژانس از پایگاه‌های موسی‌کاظم و نوش‌آباد به محل اعزام شدند و پس از ارزیابی حادثه‌دیدگان، مشخص شد یک۹ جوان ۲۰ ساله جان خود را از دست داده، یک نفر بدحال و پنج نفر نیز دچار مصدومیت شده‌اند.

فرزندی پور افزود: مصدوم بدحال پس از دریافت اقدامات درمانی و مراقبتی پیش‌بیمارستانی تحت مراقبت قرار گرفت و پنج مصدوم دیگر پس از ارزیابی و دریافت خدمات لازم، به‌صورت سرپایی مداوا شدند.

وی با ابراز تأسف از جان‌باختن یکی از حادثه‌دیدگان، بر رعایت مقررات رانندگی، توجه به شرایط مسیر و استفاده از تجهیزات ایمنی، به‌ویژه هنگام تردد با موتورسیکلت، تأکید کرد.