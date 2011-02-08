نفرات برتر "تای چی چوان" و "دائو شو" معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز دومین روز از مسابقات ووشو قهرمانی ایران انتخابی تیم ملی جهت حضور در رقابتهای جهانی ترکیه، تالو کاران در فرم "تای چی چوان" به رقابت پرداختند. در اجرای این فرم "علی وطن خواه" از استان خراسان رضوی با امتیاز 25/9 به مدال طلا دست یافت.

جواد بخشی از خراسان رضوی با امتیاز 91/8 به مدال نقره دست یافت و رسول صادقی از استان اصفهان با امتیاز 53/8 صاحب گردن آویز برنز شد. همچنین در فرم "دائو شو" احسان پیغمبری از استان خراسان رضوی با کسب امتیاز 62/9 به مدال طلا رسید، سید مهدی انامقی از استان آذربایجان غربی با امتیاز 28/9 به مدال نقره رسید و امیر محمدرضایی از استان زنجان با کسب امتیاز 10/9 صاحب گردن آویز برنز شد.پیغمبری روز گذشته در فرم "چانگ چوان" هم صاحب مدال طلا شده بود.

نفر برتر رقابتهای تالو و نفرات اول تا سوم مشترک بخش ساندا جواز حضور در اردوی تیم ملی ووشوی ایران را جهت شرکت در رقابتهای جهانی ترکیه به دست خواهند آورد. رقابتهای ووشو قهرمانی جهان مهرماه سال آینده به میزبانی ترکیه در آنکارا برگزار خواهد شد.