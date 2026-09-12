وقوع ۲ فقره سرقت به عنف منزل در گرمسار؛ ۳ سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقازاده عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی گرمسار از وقوع دو فقره سرقت به عنف منزل مسکونی در گرمسار خبر داد و بیان کرد: موضوع بلافاصله در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان زبده با دست گرفتن پرونده سرنخ های موجود را مورد بررسی قرار داده و در مدت زمان اندک موفق به یافتن هویت سه سارق شدند.

فرمانده انتظامی گرمسار از دستگیری سه سارق این پرونده طی عملیات های جداگانه خبر داد و یادآور شد: این افراد به جرم خود اعتراف و راهی زندان شدند.

آقازاده تصریح کرد: یکی از این متهمان به تازگی از زندان آزاد شده بود که پرونده همگی این افراد تکمیل و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی از کشف طلاهای سرقتی در بازرسی از مخفیگاه سارقان اشاره داشت و افزود: ارزش این طلاها ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.