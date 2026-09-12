به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، نارندرا مودی نخست‌ وزیر هند و شی جین‌ پینگ رئیس‌ جمهور چین امروز شنبه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو با یکدیگر دیدار کردند؛ این جدیدترین تلاش این دو همسایه برای ترمیم روابطی است که بر اثر یک درگیری مرزی مرگبار در ۶ سال پیش، تیره شده بود.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس‌ جمهور چین اعلام کرد که کشورش با نگاهی «راهبردی و بلندمدت» به روابط با هند می‌ نگرد و خواستار آن شد که دو کشور از نقاط قوت یکدیگر بهره ببرند، از هم حمایت کنند و توسعه مشترک را دنبال نمایند.

وی همچنین بر لزوم «همکاری مؤثر» میان دو کشور تأکید کرد و گفت چین و هند، به عنوان اعضای اصلی «جنوب جهانی»، باید به ترویج جهانی چندقطبی کمک کرده و در صلح و ثبات جهانی سهیم باشند.

مودی نیز در این دیدار از همکاری چین در میزبانی آتی این اجلاس تشکر کرد. چین میزبان اجلاس سال آینده خواهد بود.

این اجلاس نخستین سفر شی به هند از سال ۲۰۱۹ تاکنون و تلاشی دیگر برای بهبود محتاطانه روابط میان این دو همسایه محسوب می‌شود؛ آن هم ۶ سال پس از درگیری مرزی مرگباری که آسیب شدیدی به روابط آن‌ها وارد کرد.

درگیری نظامی سال ۲۰۲۰ در امتداد مرز میان دو کشور در منطقه بیابانی و سردسیر «لاداخ»، منجر به کشته شدن دست‌کم ۲۰ سرباز هندی و ۴ سرباز چینی شد. این حادثه به بن‌بستی طولانی‌مدت در این منطقه کوهستانی و ناهموار انجامید؛ جایی که هر یک از طرفین ده‌ها هزار نیروی نظامی را با پشتیبانی توپخانه، تانک و جنگنده مستقر کرده‌اند.