11هزار دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی بوشهر تحصیل می کنند

فضل الله لک در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: این دانشجویان در 110 رشته کاردانی و 10 رشته کارشناسی در 12 مرکز مشغول به تحصیل هستند.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 300 نفر در استان بوشهر از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند، اظهار داشت: مراکز این دانشگاه در شهرستانهای بوشهر، دشتستان، دشتی، کنگان، دیلم، گناوه و عسلویه قرار دارند.
رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی بوشهر با اشاره به آغاز نام نویسی داوطلبان مقطع کاردانی دوره پودمانی از امروز افزود: کسانی که دیپلم دارند می توانند از طریق سامانه اینترنتی سازمان سنجش یا مراجعه به پست و تکمیل فرم نام نویسی کنند.
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