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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

11هزار دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی بوشهر تحصیل می کنند

11هزار دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی بوشهر تحصیل می کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی بوشهر گفت: در حال حاضر 11 هزار و 700 دانشجو در مقطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی در دانشگاه های زیر مجموعه جامع علمی –کاربردی بوشهر در حال تحصیل هستند.

فضل الله لک در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: این دانشجویان در 110 رشته کاردانی و 10 رشته کارشناسی در 12 مرکز مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 300 نفر در استان بوشهر از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند، اظهار داشت: مراکز این دانشگاه در شهرستانهای بوشهر، دشتستان، دشتی، کنگان، دیلم، گناوه و عسلویه قرار دارند.

رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی بوشهر با اشاره به آغاز نام نویسی داوطلبان مقطع کاردانی دوره پودمانی از امروز افزود: کسانی که دیپلم دارند می توانند از طریق سامانه اینترنتی سازمان سنجش یا مراجعه به پست و تکمیل فرم نام نویسی کنند.

کد مطلب 1249751

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