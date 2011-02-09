11هزار دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی بوشهر تحصیل می کنند

فضل الله لک در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: این دانشجویان در 110 رشته کاردانی و 10 رشته کارشناسی در 12 مرکز مشغول به تحصیل هستند .

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 300 نفر در استان بوشهر از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند، اظهار داشت: مراکز این دانشگاه در شهرستانهای بوشهر، دشتستان، دشتی، کنگان، دیلم، گناوه و عسلویه قرار دارند.