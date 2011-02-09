وضعیت راه های روستایی ماسال و شاندرمن گیلان مطلوب نیست

بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه نگهداری و مرمت راه روستایی شهرستانهای تالش به دلیل رانشی بودن زمین و عدم ثبیت خاک از سایر مناطق استان گیلان دشوارتر است، افزود: در حال حاضر هزار و 200 کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این برای ساخت پروژه های ملی 20 میلیارد ریال اعتبار فوق العاده از محل اعتبار کشوری بهسازی راه روستایی و مازاد بر درآمد استانها نیز دریافت شده است.

نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال تاکید کرد: ویژگی و مختصات شهرستان تالش به نحوی است که باید دقت بیشتری شود و همینطور جاده های مناطق ییلاقی این شهرستان اعتبار ویژه گذاشته شود.

وی همچنین با اعلام اینکه پروژه چهار خطه ماسال - کلید بر با 21 میلیارد ریال به اداره کل راه و ترابری گیلان تفویض اختیار شده است، گفت: این پروژه که از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان است مجوز ماده 32 آن نیز گرفته شد.

محمدیاری عنوان کرد: امسال برای چهار خطه کردن پروژه انزلی به رضوانشهر 19 میلیارد ریال و برای ساخت کنارگذر تالش 20 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اینکه عمر پروژه پونل به آستارا بیش از هشت سال است، افزود: این پروژه مصوب دور پنجم مجلس شورای اسلامی است و متاسفانه دوره اجرا آن طولانی شده است.

نماینده مردم در مجلس هزینه بر بودن تملک زمین و آزاد سازی حریم های، ساخت پل و ابینه زیاد در مسیر را از جمله موانع این پروژه مهم دانست و بر لزوم تسریع در ساخت آن تاکید کرد.