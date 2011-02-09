به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "چالسیو" به کارگردانی بهتاش صنایها و تهیهکنندگی سید علیرضا طباطبایی جمعه 22 بهمن ماه ساعت 15:30ازشبکـه یک سیما پخش میشود. داستان این فیلم درباره فردی به نام فروغ است که به خاطر از دست دادن فرزندش در هنگام بارداری دچار مشکلات روحی شدید شده است و ... در این فیلم آهوخردمند و مهدی تقینیا بازی کردند.
فیلم تلویزیونی "بچههای محله گلها" به کارگردانی داریوش ربیعی و تهیهکنندگی حسین مروی جمعه 22 بهمن ماه ساعت 13:30 ازشبکـه دو سیما پخش میشـود. در این فیلم مهدی فقیه، فرحناز منافیظاهر، محرم رزاقی و ... بازی کردند و داستان در سال 1357 میگذرد که برادر بزرگتر عارف که از فعالان انقلابی است از بردن عارف به تظاهرات و شعارنویسی خودداری میکند.
فیلم سینمایی "پله ماشین پلیس قهرمان" به کارگردانی اسموس اسیور تسن و تهیه کنندگی ایگ آبرگ جمعه 22 بهمن ماه ساعت 18:30 از شبکـه دو روی آنتن میرود. داستان این انیمیشن درباره پله یک ماشین پلیس سخنگو است و در یک حادثه برق گرفتگی به یک ماشین برقی تبدیل میشود.
فیلم تلویزیونی "کوچه هفتم" به کارگردانی سعید منتظر المهدی و تهیهکنندگی حسین تبریزی جمعه 22 بهمن ماه ساعت 23ازشبکه دو سیما پخش میشود. در این فیلم سیاوش طهمورث، جعفر دهقان، نگین صدقگویا، مجید شهریاری و ... بازی کردند و داستان زندگی احسان پسر هفت سالهای است که تلاش میکند مظلومیت پدرش را که مدتی است در زندان به سر میبرد، اثبات کند.
فیلم سینمایی "عمر مختار" به کارگردانی مصطفی عقاد پنجشنبه 21 بهمن ماه ساعت 15 ازشبکه سه سیما پخش میشود. این فیلم روایتگر زندگی عمر مختار را به تصویر میکشد و در آن آنتونی کوئین، الیور وید و ایرنه پاپاس بازی کردند.
فیلم سینمایی "شهر24" به کارگردانی ژانگ کژا و با بازی لپینگ لو و جیان بین چن محصول سال 2008 کره جمعه 22 بهمن ماه ساعت 20:30 درقالب برنامه "سینما 4" از شبکه چهار پخش میشود. داستان این فیلم درباره کارخانه تاسیسات هوایی متعلق به نیروی هوایی است که برای ساخته شدن یک آپارتمان لوکس چند طبقه خراب میشود.
فیلم سینمایی "زنده باد مربی" به کارگردانی بوآزیاکین و با بازی دنزل واشنگتن، ویل پنتون و وودهریس در ژانر درام و ورزشی جمعه 22 بهمن ماه ساعت 13:30 ازشبکه تهران روی آنتن میرود. داستان درباره فردی سفیدپوست است که به خودش اجازه میدهد یک سیاهپوست را به قتل برساند.
فیلم تلویزیونی "تقاطع معکوس" به کارگردانی فریدون کرمی جمعه 22 بهمن ساعت 13:30 ازسیمای استانها پخش میشود. داستان این فیلم درباره دو ساواکی است که بعد از انقلاب هر یک به کاری مشغولند. تا اینکه در یک درگیری باعث کشته شدن یکدیگر میشوند.
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