"بادهای برفی" به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری ‌مهر، کتاب "بادهای برفی" خاطرات سروان عراقی احمد غانم‌الربیعی است که از دوران تحصیل در دانشکده نظامی، ظلم‌هایی که در دانشکده بر دانشجویان ‌شده و سپس وقایع جنگ‌تحمیلی حکایت دارد.

در خاطرات الربیعی، بی‌اعتقادی به ارزش‌ها و فضیلت‌های نظامی و رفتارهای ناشایست با هموطنان خود مشهود است و در بخش‌های مختلف کتاب، داستان‌هایی از سر‌به‌نیست شدن مخالفان رژیم بعث عراق روایت می‌شود.

این کتاب در فصل‌های مختلف به خاطرات احمد‌غانم پیش ازجنگ، ماموریت ویژه وی در لشگر سوم، حمله به شهر مهران، خرمشهر و پرده برداشتن از جنایات و کشتن نوزادان در این شهر می‌پردازد و در نهایت با پناهنده شدن احمد غانم به عربستان و ایران پرونده این کتاب بسته می‌شود.

کتاب "باد‌های برفی" با ترجمه محمد نبی‌ابراهیمی تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است که در 108 صفحه از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

