بلیت مترو معادل قیمت تمام شده می شود/ تک سفره 975 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه " تعیین قیمت بلیت خطوط مترو در سال 90 " در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران پس از بررسی به تصویب اعضا رسید. براساس این مصوبه قیمت تمام شده برای بلیت مترو بدون لحاظ استهلاک برای سال آینده، 5 هزار و 544 ریال برآورد شده است.

در ادامه این مصوبه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و لزوم پرداخت یارانه توسط دولت به شهرداری اشاره شد و آمده است که اعتبار مصوب بودجه شرکت بهره برداری و راه آهن شهری تهران وحومه در سال 1390 به میزان دو هزار و 430 میلیارد ریال است که سهم هریک (دولت و شهرداری) معادل یک سوم از قیمت تمام شده بلیت مترو به مبلغ 810 میلیارد ریال است.

در این مصوبه به عدم افزایش قیمت بلیت مترو در سه ماهه چهارم سال 89 تاکید و اعلام شد که قیمت بلیت مترو از آغاز اردیبهشت ماه سال 1390 معادل قیمت تمام شده محاسبه می شود.

براساس این مصوبه نرخ بلیتهای تک سفره 975 تومان، دو سفره هزار و 725 تومان، بلیت های اعتباری مدت دار 180 روزه 81 هزار تومان و یکساله 123 هزار تومان تعیین شده است.

همچنین در سفرهایی که از کارت اعتباری مبلغ دار به جای بلیت اعتباری استفاده شود برای سفرهای با مسافت بین صفر تا 10 کیلومتر با 68 درصد تخفیف نسبت به بلیت های تک سفره 333 تومان، بین 10 تا 20 کیلومتر با 67 درصد تخفیف 351 تومان بین 20 تا 30 درصد با 61 درصد تخفیف 408 تومان، بین 30 تا 40 کیلومتر با 58 درصد تخفیف 444 تومان، بین 40 تا 50 کیلومتر با 50 درصد تخفیف 525 تومان و برای مسافت های بیش از0 5 کیلومتر با 44 درصد تخفیف 585 تومان محاسبه می شود.

در ادامه این مصوبه آمده است چنانچه سهم دولت و شهرداری هر کدام معادل یک سوم از قیمت تمام شده بلیت مترو پرداخت شود شهرداری تهران و شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه موظف است در تمامی ماههای سال 1390 بلیت مترو را به مبلغ یک سوم از نرخ های اعلام شده بفروشد.

همچنین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه در حالی موظف شده است که تا روز 31 خرداد ماه سال 1390 بلیت را به قیمت یک سوم نرخ اعلام شده بفروشد که در صورت عدم تخصیص و پرداخت ماهیانه یارانه بلیت مترو توسط دولت و شهرداری تهران این شرکت می تواند نسبت به افزایش قیمت بلیت براساس نرخ اعلام شده اقدام کند.

برهمین اساس به شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه اجازه داده شده است برای مدیریت تقاضای سفر و بهره گیری مناسب از ظرفیت های زیر ساختی و ناوگان مترو به مسافرانی که از بلیت اعتباری مبلغ دار در روزهای تعطیل استفاده می کنند نسبت به نرخ های اعلام شده 10 درصد تخفیف را اعمال کنند.

در این مصوبه آمده است در صورتی که دارندگان بلیت اعتباری مبلغ دار در هنگام خروج بلیت خود را در دستگاه کنترل قرار دهند قیمت ها براساس مبالغ اعلام شده محاسبه شده و در غیر این صورت برای آنها بهای طولانی ترین مسیر معادل 585 تومان محاسبه می شود. ضمن اینکه شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران وحومه موظف است نسبت به اطلاع رسانی این موضوع به خریداران بلیت و استفاده کنندگان از مترو به راههای مقتضی و کافی اقدام کند.

در این مصوبه آمده است در صورت دریافت نرخ اعلام شده از مسافران و خریداران بلیت مترو به نرخ آزاد، 25 درصد تخفیف برای دانشجویان ، دانش آموزان و افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته می شود.

اعتراض فرمانداری تهران به متن مصوبه پیشنهاد به دولت و مجلس شورای اسلامی جهت تامین بودجه مورد نیاز شرکت آب و فاضلاب تهران در سال 1390 دیگر مصوبه امروز شورای شهر تهران بود که پاسخ آن پس از بررسی برای ارائه به تصویب رسید.