اکران عمومی "پرسه در مه" از امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در سینماهای آفریقا، آزادی، فرهنگ، پردیس ملت، پردیس زندگی و ... از امروز چهارشنبه 27 بهمن‌ماه روی پرده می‌رود.

پرسه در مه" درباره جوانی 30 ساله است که در پی نوشتن یک قطعه موسیقی که آرمان زندگی او به حساب می‌آید، به دلیل مشکلات به جایی می‌رسد که تعادل روحی خود را از دست می‌دهد. لیلا حاتمی، شهاب حسینی و احمد ساعتچیان بازیگران این فیلم هستند.

لیلا حاتمی و شهاب حسینی در نمایی از "پرسه در مه"

"پرسه در مه" در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین کارگردانی فیلم‌های اول و دوم را از آن خود کرد و مورد توجه منتقدان قرار گرفت. این فیلم ستایش شده یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های این دوره جشنواره بود.

بهرام توکلی در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر با فیلم "اینجا بدون من" حضور داشت که مورد توجه منتقدان قرار گرفت. این کارگردان جوان فیلم سینمایی "پابرهنه در بهشت" را در کارنامه دارد.