به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان هواشناسی کشور، بر اساس پیش‌ بینی نقشه‌ های همدیدی و آینده‌ نگری هواشناسی، امروز (جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵) در بیشتر مناطق نیمه غربی کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید و همچنین در مناطقی از شمال فارس و بوشهر، مرکز، شمال شرق و سواحل شرقی دریای خزر رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد رخ می‌ دهد.

شدت بارش‌ ها در آذربایجان غربی، کرمانشاه، غرب کردستان، شمال و شرق خوزستان، نیمه غربی چهارمحال و بختیاری، غرب اصفهان و شرق لرستان خواهد بود.

روز شنبه فعالیت سامانه بارشی در نیمه غربی کشور نیز تشدید می‌ شود.

روز یکشنبه نیز علاوه بر مناطق یادشده، کل سواحل دریای خزر و مناطقی از فارس، مرکز، شرق و شمال شرق کشور تحت تاثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

همچنین در دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدید و در سواحل شمالی وزش باد همراه با کاهش دما پیش‌بینی می‌شود. بارش در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی به شکل برف خواهد بود.

بر اساس این پیش‌ بینی، روز دوشنبه بارندگی در نوار شمالی کشور ادامه می‌ یابد و در بیشتر مناطق کشور وزش باد و کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.

روز سه‌شنبه نیز در بخش‌ هایی از جنوب غرب، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش پراکنده و رعد و برق پیش‌ بینی می‌شود.

همچنین دریای خزر در روزهای یکشنبه و دوشنبه مواج و متلاطم خواهد بود. شمال خلیج فارس نیز از روز جمعه تا یکشنبه و خلیج فارس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مواج پیش‌بینی می‌ شود.

هواشناسی تهران

وضعیت جوی تهران طی پنج روز آینده کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم و گاهی افزایش ابر خواهد بود و در برخی ساعات بارش باران و گاهی رعد و برق پیش‌ بینی می‌شود.

دمای هوای تهران طی مدت مذکور بین پنج تا ۱۹ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.