به گزارش خبرگزاری مهر، پیت هگست وزیر جنگ دولت ترامپ در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با انتشار ویدئویی که آن را در مقابل وزارت جنگ ایالات متحده ضبط کرده است، گفت: «ما ایستادگی می‌کنیم و از جمهوری دفاع می‌کنیم».

وی تأکید کرد: «ما عقب‌نشینی نمی‌کنیم. آنچه در جریان است، صرفاً یک نمایش سیاسی توسط نمایندگان ناراضی و شکست‌خورده کنگره است که برای تخریب شخصیت مخالفان، طرح‌های ساختگی استیضاح را مطرح می‌کنند.»

هگست طرح‌های استیضاح علیه خود را اقداماتی سیاسی و تلاشی برای تخریب مخالفان توصیف کرد و افزود که این اقدامات برخلاف سیاست‌های رئیس‌جمهور ترامپ، تأثیری بر عزم آن‌ها نخواهد داشت و آن‌ها مصمم‌تر از گذشته به مسیر خود ادامه می‌دهند.

این تنش‌ها در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و افزایش فشارها از سوی دموکرات‌ها شدت گرفته است.

در حالی که برخی نمایندگان جمهوری‌خواه از جمله «توماس مسی» قصد دارند روند استیضاح وی را در هفته آینده آغاز کنند، فشارها از سوی متحدان ترامپ نیز برای جایگزینی وی افزایش یافته است.

با این حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفتگو با شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» ضمن تأیید دریافت تماس‌هایی در مورد نارضایتی از عملکرد وزیر جنگ، اعلام کرد که فعلاً قصد برکناری او را ندارد.

این در حالی است که برخی تحلیلگران معتقدند ترامپ ممکن است برای جلوگیری از چالش‌های سیاسی پیش از تسلط دموکرات‌ها بر کنگره در ماه ژانویه، به دنبال جایگزینی سریع برای تصدی وزارت جنگ باشد.



