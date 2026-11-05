یه گزارش خبرگزاری مهر، دفتر حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی اعلام کرد: خبر فوت ایشان صحیح نبوده و روند درمانی ادامه دارد.
این دفتر ضمن تکذیب خبری که در رسانه ها از فوت ایشان منتشر شد، از مومنین دعا برای سلامتی این مرجع عالیقدر را خواستار شدند.
دفتر حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی اعلام کرد: خبر فوت ایشان صحیح نبوده و روند درمانی ادامه دارد.
یه گزارش خبرگزاری مهر، دفتر حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی اعلام کرد: خبر فوت ایشان صحیح نبوده و روند درمانی ادامه دارد.
این دفتر ضمن تکذیب خبری که در رسانه ها از فوت ایشان منتشر شد، از مومنین دعا برای سلامتی این مرجع عالیقدر را خواستار شدند.
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