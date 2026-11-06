به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام زمان‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ است و نیز خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح، شارژ شد.

بر اساس زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت رفاه پنجم، پانزدهم و بیست‌وپنجم هر ماه کمک معیشتی دولت به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

این مبلغ به ازای هر نفر برای خانوارهای حمایتی ۱.۵ میلیون تومان و سایر افراد یک میلیون تومان است.

اعتبار این کمک معیشت ۴۰ روزه بوده و شارژ آبان ماه تا آذر ماه امکان خرید دارد.