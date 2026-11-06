حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر خطای امید بستن به تغییر رفتار آمریکا اظهار کرد: سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران صرفاً تابع تصمیم دولت مستقر نیست، بلکه دکترین امنیت ملی این کشور و ساختار حاکمیتی فراتر از احزاب، چارچوب روابط واشنگتن با ایران و سایر کشورها را تعیین می‌کند.

وی افزود: دولت‌هایی که در آمریکا روی کار می‌آیند، ناگزیرند سیاست‌های خود را در چارچوب همین دکترین دنبال کنند. البته جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در شیوه اجرای سیاست‌های خود تفاوت‌هایی دارند؛ جمهوری‌خواهان معمولاً رویکردی آشکارتر، تندتر و متکی بر قدرت نظامی دارند، در حالی که دموکرات‌ها بیشتر از روش‌های غیرمستقیم و پنهان برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند.



ترقی با بیان اینکه این تفاوت در روش‌ها به معنای تفاوت در ماهیت سیاست‌های دو حزب نیست، تصریح کرد: هر دو جریان در قبال ایران اهداف و رویکردهای مشترکی دارند و نباید تصور کرد با رفتن جمهوری‌خواهان و روی کار آمدن دموکرات‌ها، روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا می‌کند و شرایط تغییر خواهد کرد.



عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: کسانی که چنین تصوری دارند، یا تجربه تاریخی روابط ایران و آمریکا را به‌درستی نمی‌شناسند یا شناخت دقیقی از دکترین سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا ندارند.



امتیازدهی به آمریکا، به تشدید زیاده‌خواهی واشنگتن منجر شده است



وی در ادامه با اشاره به تجربه برجام و تأثیر امتیازدهی بر رفتار آمریکا گفت: قطعاً تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که امتیازدهی به آمریکا نه‌تنها تأثیری در اصلاح روابط دو کشور و رفع تحریم‌ها نداشته، بلکه به تشدید فشارها و تحریم‌ها منجر شده است.



ترقی افزود: در طول سال‌های گذشته، هر گامی که از سوی جریان اصلاح‌طلب برای امتیازدهی و عقب‌نشینی در برابر آمریکا برداشته شده، نه‌تنها موجب کاهش مطالبات واشنگتن نشده، بلکه طرف آمریکایی یک گام جلوتر آمده و خواسته‌ها و توقعات بیشتری را مطرح کرده است.



قوی شدن تنها راه بازدارندگی در برابر آمریکا است



این فعال سیاسی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به پیام رهبر انقلاب درباره خطای محاسباتی برخی جریان‌ها در امید بستن به تغییر رفتار آمریکا اظهار کرد: برخی جریان‌ها در سیاست خارجی تصور می‌کنند تغییر شرایط سیاسی آمریکا می‌تواند آثار مثبتی بر مذاکرات داشته باشد و زمینه حل مشکلات کشور را فراهم کند؛ در حالی که این نگاه متأثر از غرب‌گرایی، ترس از غرب و بزرگ‌نمایی توانمندی‌های آمریکاست.



وی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره توان نظامی آمریکا و امکان وارد کردن ضربات سنگین به ایران تصریح کرد: تحولات و تجربه جنگ‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و جنگ رمضان، نشان داد بسیاری از این تصورات ناشی از بی‌اطلاعی و خودتحقیری برخی مسئولان و سیاستمداران در دولت‌های گذشته و فعلی بوده است.



ترقی تأکید کرد: تصور اینکه آمریکا با یک ضربه می‌تواند همه توان نظامی ایران را از بین ببرد، با واقعیت‌های میدانی و توانمندی‌های کشور همخوانی ندارد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طور که رهبر انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، راه مقابله با آمریکا و جلوگیری از تجاوزات این کشور، صرف‌نظر از اینکه کدام حزب و جریان در واشنگتن روی کار باشد، قوی شدن و افزایش توانمندی کشور در ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. این قدرت و اقتدار ملی است که می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد و دشمن را از هرگونه تعرض به حقوق ملت ایران منصرف کند.