موانع بیمه قالیبافان همدانی رفع شد

مجید زرین دلاور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: آیین نامه اجرایی این قانون پس از ابلاغ و انجام هماهنگی های لازم و صدور بخشنامه اجرایی توسط صندق تامین اجتماعی، از دی ماه سال جاری عملیاتی شد.

وی اضافه کرد: مفاد این قانون در استان همدان با همکاری سازمان تامین اجتماعی و فنی حرفه ای در حال اجرا و پیگیری است.

وی ادامه داد: با اجرای این قانون قالیبافان و سایر فعالان حرفه های مرتبط با فرش دستباف در صورت فعالیت در یکی از مشاغل قالی بافی، رفوگری، چله کشی، رنگرزی، پرداخت و نظارت فنی بیمه می شوند.

زرین دلاور ادامه داد: متقاضیان با دارا بودن گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای و همراه داشتن کارت شناسایی اتحادیه می توانند با مراجعه به اداره فرش سازمان بازرگانی نسبت به بیمه کردن خود اقدام کنند.

رئیس اداره فرش سازمان بازرگانی استان استان همدان افزود: برای متقاضیانی که در این حرفه فعالیت دارند ولی فاقد کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه ای هستند نیز هماهنگی های لازم برای برگزاری آزمون از متقاضیان صورت گرفته است.

زرین دلاور گفت: از زمان اجرای این قانون (دی ماه سالجاری) تاکنون 657 قالیباف در استان همدان که دارای مدرک لازم بوده اند برای بهره مندی از قانون بیمه تامین اجتماعی قالیبافان به شعب سازمان تامین اجتماعی معرفی شده اند که از مزایای کامل این قانون نظیر دفترچه درمانی ، بازنشستگی و سایر مزایا برخوردار می شوند.

رئیس اداره فرش سازمان بازرگانی استان همدان با بیان اینکه فقدان بیمه تامین اجتماعی یکی از دغدغه ها و مشکلات فعالان بخش قالیبافی بود، گفت: از سال 76 با تصویب قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی پنج هزار و 751 قالی باف استان همدان زیر پوشش این بیمه قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: این افراد نیز می توانند برای بهره گیری از مزایایی بیمه تامین اجتماعی با در دشت داشتن مدارک مورد نیاز به سازمان های بازرگانی در مرکز استان و شهرستان ها مراجعه کنند.

زرین دلاور با بیان اینکه هزار قالیباف فعال و نیمه فعال در همدان شناسایی شده اند، گفت: این صنعت علاوه بر قالیبافی 26 فعالیت و شغل جانبی نظیر نخ ریس، نخ تاب، رنگ فروشی، رنگرزی، طراحی، چله کشی، گره زنی، رفوگری، پرداختچی، قالیشویی، فرش فروشی و صادرات را در بر می گیرد که این موارد نرخ اشتغالزایی این صنعت را افزایش می دهد.