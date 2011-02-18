به گزارش خبرگزاری مهر، عناوین دوره های جدید آموزشی پژوهشگاه شامل مهارتهای تصمیمگیری در فرآیند پژوهش، آشنایی نظری و عملی با نمایهسازی با تاکید بر نمایهسازی کتاب، آشنایی با کاربردهای فناوری اطلاعات در پژوهشهای علمی، مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم افزار زُوتر (zoter) آشنایی با مهارتهای تدوین و نگارش پایاننامه می شود.
همچنین دورههای آموزشی کوتاه مدت نیز مانند دوره نگارش و طراحی پوستر برای ارائه در کنفرانسهای علمی، آشنایی با شبکههای عصبی و استفاده از جعبه ابزار شبکه عصبی نرمافزار (Matlab) در دو مرحله، آشنایی با شیوههای تولید و چاپ مقالههای علمی در مجلههای (ISI)، آشنایی با فناوریهای نو پدید در کتابخانهها، آشنایی مقدماتی با نرمافزار تحلیلی دادههای کیفی (Nvivo)، مبانی استناد در نوشتههای علمی بر اساس شیوهنامه ایران، خلاقیت و مهارتهای حل مسئله برای کارشناسان، آشنایی با مفاهیم، ساختار و نحوه ایجاد کتابخانههای دیجیتال (پیشرفته) و استراتژی جستجو و دستیابی به اطلاعات در اینترنت در این پژوهشگاه برگزار می شود.
نظر شما