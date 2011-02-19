رقابت نسل تازه سینمای ایران در گیشه زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها گیشه سینماهای تهران در دست فیلم‌هایی است که به روزهای پایانی اکران رسیده‌اند، فیلم‌هایی که از اکران 89 یا سال‌های قبل جامانده‌اند، اما میان این فیلم‌ها، سه تجربه تازه سینمای ایران قرار گرفته‌اند که از بد حادثه و به دلیل مشکلات اکران فیلم فرهنگی زمانی بهتر از روزهای اسفندماه برای نمایش عمومی‌شان انتخاب نشده است.

فیلم‌های سینمایی "آتشکار" به کارگردانی محسن امیریوسفی، "حوالی اتوبان" ساخته سیاوش اسعدی و فیلم "پرسه در مه" به کارگردانی بهرام توکلی در جشنواره فیلم فجر روی پرده رفته و تحسین شده‌اند، بسیاری از منتقدان این فیلم‌ها را حاصل نوآوری و خلاقیت نسل تازه سینمای ایران می‌دانند، فیلم‌ها در جذب مخاطب جشنواره‌ای هم موفق بوده‌اند اما هر یک برای اکران عمومی دچار مشکلات مختلف شده‌اند.

بهناز جعفری و سیاوش اسعدی پشت صحنه "حوالی اتوبان"

"آتشکار" اگر حمایت و همراهی مسئولان سینمایی را نداشت شاید هرگز راه به اکران عمومی پیدا نمی‌کرد، فیلمی سرزنده و گرم که با نگاهی کمیک بعضی باورهای جامعه سنتی را نقد می‌کند و بازی درخشان حمید فر‌خ‌نژاد یکی از امتیازهای اصلی آن است، فیلم در طی سال‌هایی که پشت خط اکران مانده حمایت جماعت مطبوعاتی را داشته و منتقدان تلاش کرده‌اند مانع فراموش شدن ارزش‌های این فیلم شوند اما به نظر نمی‌رسد همه این‌ها باعث دیده شدن فیلم از سوی گروه گسترده مخاطبان شود، در حالی که سوژه و فضای فیلم می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد و حتی چالش‌هایی را که گروهی از جامعه با آن در ارتباط هستند به نمایش می‌گذارد و این برای همین گروه جذاب است.

اکران "آتشکار" در این فضا و شرایط نمی‌تواند این ارتباط را با مخاطب ایجاد کند، وضعیت برای "حوالی اتوبان" اولین فیلم بلند سیاوش اسعدی هم بهتر نیست. فیلمی که طراحی سردر سینماهایش برخلاف بسیاری از تجربه‌های متفاوت سینمای ایران تماشاگر را فریب نمی‌دهد و متناسب با حس و حال این فیلم اجتماعی است.

اگر "آتشکار" تنها یک بازیگر حرفه‌ای دارد، در "حوالی اتوبان" شهاب حسینی بازی می‌کند که بازیگری محبوب است و حضورش می‌تواند به فروش یک فیلم کمک کند، بهناز جعفری و گلچهره سجادیه هم بازیگران شناخته شده‌ای هستند و داستان متفاوت می‌تواند تماشاگران مختلف را با فیلم همراه کند، اما شرایط اکران به نفع "حوالی اتوبان" نیست.

فیلم سینمایی "پرسه در مه" دومین تجربه کارگردانی بهرام توکلی هم این روزهای سرد زمستانی مهمان گیشه است، فیلمی که در جشنواره بیست و هشتم فجر روی پرده رفت و با استقبال مخاطبان روبرو شد، لیلا حاتمی و شهاب حسینی نقش‌های اصلی این فیلم را بازی می‌کنند، فیلم روایتی جذاب اما پیچیده از تولد و مرگ یک عشق دارد و در طول سال بارها خبر اکران عمومی‌اش به گوش رسید اما در نهایت فیلم زمستان و پس از پایان جشنواره روی پرده رفت.

سرنوشت غم‌انگیز سینمای فرهنگی فضایی فراهم می‌کند تا سینماگرانی که دلبسته تجربه‌های تازه در سینمای ایران هستند از این فضا دور شوند، بعید و دور نیست که روز محسن امیریوسفی، بهرام توکلی و سیاوش اسعدی مشغول ساختن تله فیلم یا مجموعه شوند و سودای سینمای فرهنگی و هنری را از ذهن بیرون کنند. اما این ماجرا در نهایت به زیان سینمای ایران به ویژه بخش فرهنگی آن است.