۱۵۰۰ فرد دارای اوتیسم تحت پوشش خدمات بهزیستی مازندران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی عصر دوشنبه در کارگاه آموزشی کاربردی «توانبخشی، آموزشی و فراغتی افراد دارای اختلال طیف اتیسم بالای ۱۴ سال» که در مجتمع آموزشی ـ فرهنگی شهید عظیمی بابلسر برگزار شد، اظهار کرد: نوع نگاه جامعه به افراد دارای نیازهای ویژه، نشان‌دهنده میزان بلوغ فکری و اجتماعی آن جامعه است.

وی با اشاره به حضور کارشناسان، مدیران و مسئولان مراکز غیردولتی توانبخشی اتیسم از استان‌های مختلف کشور در این دوره آموزشی افزود: اتیسم موضوعی چندبعدی است و نمی‌توان آن را صرفاً در چارچوب درمان تعریف کرد؛ چراکه آموزش، خانواده، روابط اجتماعی و کیفیت زندگی فرد نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به تغییر نیازهای افراد دارای اتیسم در مراحل مختلف زندگی گفت: ورود به سنین بالاتر، به‌ویژه پس از ۱۴ سالگی، شرایط تازه‌ای را برای فرد و خانواده ایجاد می‌کند و خدمات نیز باید متناسب با این مرحله بازطراحی شود.

رحمانی با بیان اینکه هدف از ارائه خدمات، صرفاً افزایش تعداد برنامه‌ها نیست، گفت: باید نتیجه خدمات در زندگی افراد و خانواده‌ها دیده شود و برنامه‌های توانبخشی به ارتقای کیفیت زندگی، کاهش فشارهای جسمی و روانی خانواده‌ها، پیشگیری از عوارض ثانویه و افزایش استقلال فردی منجر شود.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فراغتی در برنامه توانبخشی افراد دارای اتیسم اظهار کرد: برنامه‌های فراغتی نباید صرفاً برای پر کردن اوقات افراد طراحی شوند، بلکه می‌توان از این ظرفیت برای تقویت ارتباطات، افزایش مهارت‌های اجتماعی، تجربه فعالیت‌های جدید و ایجاد زمینه حضور در جامعه استفاده کرد.

رحمانی افزود: برنامه‌ریزی برای افراد دارای اتیسم باید بر اساس ویژگی‌ها و نیازهای فردی انجام شود تا هر فرد بتواند متناسب با ظرفیت خود مسیر رشد و استقلال را طی کند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به جامعه هدف استان گفت: در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۵۰۰ فرد دارای اختلال طیف اتیسم از خدمات بهزیستی مازندران بهره‌مند هستند.

وی با بیان اینکه این افراد در شهرستان‌های مختلف استان پراکنده هستند، خاطرنشان کرد: توسعه خدمات تخصصی و ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات توانبخشی، آموزشی و حمایتی باید متناسب با پراکندگی جامعه هدف دنبال شود.

رحمانی مراکز غیردولتی را از شرکای مهم بهزیستی در ارائه خدمات دانست و گفت: بخش قابل توجهی از برنامه‌های سازمان با مشارکت این مراکز اجرا می‌شود و تجربه کارشناسانی که به صورت مستقیم با افراد دارای اتیسم و خانواده‌های آنان در ارتباط هستند، می‌تواند به بهبود سیاست‌گذاری و اصلاح برنامه‌های اجرایی کمک کند.

وی اظهار امیدواری کرد برگزاری دوره آموزشی سه‌روزه در بابلسر زمینه تبادل تجربه میان کارشناسان استان‌های مختلف را فراهم کند و نتایج آن در مراکز غیردولتی و برنامه‌های شهرستانی مورد استفاده قرار گیرد.