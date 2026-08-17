پایش آب استخرهای فارس؛ ۱۰۶ اخطار بهداشتی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کیانفر رئیس گروه سلامت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به افزایش استقبال شهروندان از استخرهای شنا در فصل تابستان، بر ضرورت رعایت الزامات بهداشتی و پایش مستمر کیفیت آب این مراکز تأکید کرد.

وی با بیان اینکه استخرهای شنا، چه سرپوشیده و چه روباز، از مراکز تفریحی مورد استقبال مردم به شمار می‌روند، اظهار کرد: رعایت اصول بهداشتی و اطمینان از سلامت آب استخرها نقش مهمی در حفظ سلامت شناگران و استفاده‌کنندگان از این مراکز دارد.

رئیس گروه سلامت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در صورت نبود مدیریت صحیح و پایش مستمر، کیفیت نامناسب آب و رعایت نشدن الزامات بهداشتی می‌تواند سلامت شناگران را تهدید کند؛ از این رو بازرسان بهداشت محیط مراکز بهداشت شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه به صورت مستمر بر وضعیت بهداشتی استخرها نظارت می‌کنند.

کیانفر ادامه داد: در فصل بهار امسال ۴۶۲ مورد بازدید بهداشتی از استخرهای شنا انجام شد که در جریان این بازدیدها ۱۰۶ مورد اعلام نقص و اخطار، ۲ مورد معرفی به مراجع قضایی و یک مورد تعطیلی انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پایش کیفیت آب استخرها گفت: طی این مدت ۸۴۱ مورد کلرسنجی و ۹۰۱ مورد بررسی کدورت آب با استفاده از دستگاه‌های پرتابل انجام شده است.

رئیس گروه سلامت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از انجام یک هزار و ۸۲۰ مورد نمونه‌برداری از آب استخرها خبر داد و افزود: نمونه‌های برداشت‌شده برای بررسی‌های لازم در آزمایشگاه‌های آب مراکز بهداشت شهرستان‌ها مورد آزمایش قرار گرفته‌اند.

کیانفر بر اهمیت خودکنترلی مدیران فنی استخرها نیز تأکید کرد و گفت: مدیران فنی استخرهای شنا موظف هستند به صورت مستمر و در قالب برنامه خودکنترلی و خوداظهاری، کیفیت آب استخر را بررسی و نتایج آن را ثبت کنند.

وی افزود: گزارش‌های ثبت‌شده در زمان بازدید بازرسان مراکز بهداشت مورد بررسی، نظارت و صحت‌سنجی قرار می‌گیرد تا از رعایت الزامات بهداشتی و کیفیت مناسب آب استخرها اطمینان حاصل شود.

رئیس گروه سلامت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا تخلف بهداشتی در استخرهای شنا، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش کنند.

کیانفر خاطرنشان کرد: پس از ثبت شکایت در سامانه ۱۹۰، کد رهگیری در اختیار فرد قرار می‌گیرد و شکایت‌های ثبت‌شده توسط بازرسان کشیک بهداشت محیط به صورت فوری مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.