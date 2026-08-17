مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و ترویج فرهنگ اهدای خون در این شهرستان مستقر خواهد شد.

وی افزود: تیم سیار اهدای خون روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه در بیمارستان دکتر معاون صحنه مستقر می‌شود و شهروندان می‌توانند برای اهدای خون به این مرکز مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: فرآیند خون‌گیری از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت و از مردم نیک‌اندیش شهرستان صحنه دعوت می‌شود با حضور در این برنامه در نجات جان بیماران سهیم شوند.

میرزاده با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون تصریح کرد: تأمین خون سالم و کافی نیازمند همراهی مستمر اهداکنندگان است و هر واحد خون اهدایی می‌تواند در درمان و نجات جان بیماران نیازمند نقش مؤثری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: حضور شهروندان در برنامه‌های اهدای خون علاوه بر کمک به بیماران، موجب تقویت ذخایر خونی و استمرار ارائه خدمات درمانی به افراد نیازمند می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان صحنه خواست با مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه، با اهدای خون خود هدیه‌ای از جنس زندگی به بیماران نیازمند اهدا کنند.