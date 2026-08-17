حریق ۲۸ دستگاه خودرو در پارکینگ خودروهای توقیفی نیشابور

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل اسدی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام خبر حریق مزبور به سامانه ۱۲۵ پنج تیم از آتش‌نشانان ایستگاه‌های شهید صدیقی، شهید مبارکی، شهید درودی و ایستگاه شماره شش با ۸ دستگاه خودرو سنگین به محل فوق اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی نیشابور با بیان اینکه اولین خودرو آتش نشانی نیشابور ۴ دقیقه پس از اعلام حریق به سامانه ۱۲۵ خود را به محل رسانده است افزود: اقدام سریع تیم‌های اعزامی و حضور به موقع آتش‌نشانان در محل حادثه با توجه به وسعت پارکینگ فوق از بروز حادثه ای بزرگ‌تر و خطرناک‌تر جلوگیری نمود.

وی بیان کرد: بر اثر این آتش سوزی قریب به ۲۸ دستگاه خودرو سبک و سنگین پارک شده در داخل پارکینگ فوق به دلایل نامعلوم دچار حریق گردیده بود که با تلاش آتش‌نشانان آتش‌سوزی مهار شد و از سرایت آن به سایر بخش‌های پارکینگ ممانعت به عمل آمد.

اسدی خاطرنشان کرد: در جریان این آتش سوزی ۲۰ آتش نشان حاضر در حال اطفای حریق بودند و تلاشی درخور تحسین داشته اند.

رئیس سازمان آتش نشانی نیشابور گفت: با توجه به وجود صدها دستگاه موتورسیکلت ، سواری و خودرو سنگین در بخشهای دیگر این پارکینگ چنانچه حریق رخ داده بلافاصله مهار نمی شد، امکان بروز حادثه ای خطرناک و سرایت آتش به این بخش‌ها وجود داشت.