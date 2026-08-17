خرید تضمینی گندم در کنگاور از ۳۱ هزار تن گذشت

محمد خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون بیش از ۳۱ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان شهرستان کنگاور به‌صورت تضمینی خریداری شده است.

وی افزود: برداشت گندم در کنگاور از اواخر خردادماه آغاز شده و تاکنون محصول تحویلی کشاورزان از طریق ۲ مرکز خرید تضمینی دریافت و ثبت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور تصریح کرد: میزان خرید تضمینی گندم در شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده افزایش تولید و تحویل محصول مازاد کشاورزان به مراکز خرید است.

خزایی با اشاره به نرخ مصوب خرید تضمینی گندم گفت: با احتساب ۲۰ هزار تومان جایزه دولت به ازای هر کیلوگرم، گندم معمولی با قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: خرید تضمینی بیش از ۳۱ هزار تن گندم حاصل تلاش کشاورزان، برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی و همکاری عوامل دست‌اندرکار فرآیند خرید گندم در شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور در پایان گفت: تاکنون حدود ۳۵ درصد مطالبات گندمکارانی که تا ۱۹ مردادماه امسال چک‌لیست آنان به بانک تحویل شده، پرداخت شده است و روند پرداخت مطالبات نیز ادامه دارد.