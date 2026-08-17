اردوی جهادی دامپزشکی در دالاهو برگزار شد

اردلان جمشیدبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اردوی جهادی دامپزشکی با هدف پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی و مشترک انسان و دام و ارائه خدمات رایگان به دامداران در روستای چشمهسفید از توابع بخش مرکزی شهرستان دالاهو برگزار شد.
وی افزود: در جریان این اردوی جهادی، ۲ هزار و ۹۴۲ رأس دام سبک علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) واکسینه شدند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دالاهو ادامه داد: همچنین ۵۸۸ رأس بره و بزغاله علیه بیماری بروسلوز واکسینه شدند تا از شیوع این بیماری در جمعیت دامی منطقه پیشگیری شود.
جمشیدبیگی تصریح کرد: در راستای پیشگیری از بیماری هاری، سگهای صاحبدار روستا نیز علیه این بیماری واکسینه شدند و دامهای سبک و سنگین روستا بهصورت رایگان مورد معاینه و ویزیت قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: آموزشهای چهرهبهچهره به دامداران درباره بیماریهای مشترک انسان و دام، راههای پیشگیری و اهمیت واکسیناسیون نیز از دیگر برنامههای این اردوی جهادی بود.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دالاهو گفت: برگزاری اردوهای جهادی دامپزشکی در مناطق روستایی نقش مؤثری در ارتقای بهداشت دام، پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی و مشترک و حمایت از دامداران دارد.
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