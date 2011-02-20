ظرفیتهای بی نظیری در عرصه های فرهنگی و هنری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حجت الاسلام ساداتی صبح یکشنبه در دیدار پرسنل حوزه هنری استان افزود: اهداف سازمان تیلیغات و حوزه هنری یکی است و آن تبلیغ و نشر فرهنگ دینی می باشد و در این راستا حوزه هنری یکی از ارکان اصلی سازمان و افتخاری برای آن می باشد.

وی اظهار داشت: حوزه هنری در مدت فعالیت خود به خوبی درخشیده و جهادی مقدس در عرصه های فرهنگی و هنری داشته است.

وی بیان داشت: نشر و اشاعه فرهنگ اسلامی و آموزه های دینی وظیفه اصلی این دو دستگاه است که این مهم با همکاری و برنامه ریزی اصولی محقق می شود.

ساداتی یادآور شد: ترویج و اشاعه فرهنگ دینی از طریق ابزار هنر ماندگاری و تاثیرگذاری بیشتری دارد.

دستگاههای فرهنگی هنوز در مظلومیت به سر می برند

رئیس حوزه هنری استان نیز در این دیدار گفت: سازمان تبلیغات اسلامی همیشه یار و یاور حوزه هنری بوده و در تمامی برنامه ها این حوزه را حمایت کرده است.

رضا پارسیان نژاد افزود: دستگاههای فرهنگی در استان از لحاظ اعتباری در مظلومیت هستند اما با دست خالی کارهای بزرگی انجام می دهند.

پارسیان نژاد بیان داشت: هم اکنون کتابهایی در دست چاپ است که یکی ازآنها کتاب خاطرات "سید ناصر حسینی پور" آزاده و جانباز دفاع مقدس با عنوان "پایی که جاماند" می باشد.

وی عنوان کرد: این کتاب هم اکنون در انتشارات سوره مهر در دست چاپ است و به زودی به بازار کتاب عرضه می شود.

پارسیان نژاد برگزاری جشنواره انتظار، نامه ای به یک شهید، طنز مکتوب، تولید فیلم مستند "شهید طیب"، در دست تهیه بودن چندین کتاب، برگزاری مراسم تعزیه و .. را از دیگر فعالیت های این حوزه در سال جاری عنوان کرد.