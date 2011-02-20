گلستان مهد وحدت شیعه و سنی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام بوالفضل عامری، در جمع ناظران مدارس علوم دینی و ائمه جمعه اهل سنت استان گلستان اظهار داشت: سیاست ها و دیدگاه های نماینده مقام معظم رهبری در استان گلستان عامل اصلی این وفاق و وحدت عنوان شده است.

وی اظهار داشت: مدارس علوم دینی کشور اعم از شیعه و سنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت قابل توجهی داشته است.

رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، دقت، نظارت و امانت را شرط اصلی یک ناظر کارآمد عنوان کرد.

حجت الاسلام عامری، با بیان اینکه نظارت به منزله دخالت در امور نمی باشد، تصریح کرد: هدف اصلی از نظارت، رشد و تعالی یک مجموعه و تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف است.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور با اشاره به اهمیت مشورت در دین مبین اسلام، اضافه کرد: باید با بهره گیری از نقطه نظرات و هم اندیشی فکری در راستای بهبود کیفیت خدمات در مدارس علوم دینی اهل سنت تلاش کنیم.

عامری، در پایان با اشاره به تعامل نزدیک مدیران و مدرسان مدارس علوم دینی اهل سنت استان های گلستان و گیلان با دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت شمال کشور اظهار امیدواری کرد: تا در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی مدارس علوم دینی اهل سنت گام های خوبی برداشته شود.