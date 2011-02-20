"جدایی نادر از سیمین" بهترین فیلم جشنواره برلین شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین " همچنین دو جایزه بهترین بازیگر مرد و زن جشنواره برلین را نیز دریافت کرد. جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن جشنواره به گروه بازیگران فیلم شامل لیلا حاتمی، ساره بیات و سارینا فرهادی اهدا شد.

شهاب حسینی و پیمان معادی هم به طور مشترک جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد جشنواره را به خود اختصاص دادند. اصغر فرهادی دو سال پیش نیز جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی را برای فیلم "درباره الی" به دست آورده بود.



جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی جشنواره برلین هم به اولریخ کولر کارگردان آلمانی فیلم "بیماری خفته" اهدا شد. فیلم "اسب تورینی" به کارگردانی بلا تار فیلمساز مجارستانی هم برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد.





جاشوا مارستون و آندامیون موراتاژ برای نگارش فیلمنامه "بخشش خون" جایزه خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه را به خود اختصاص دادند. جایزه دستاورد ویژه هنری جشنواره هم به وویچک استارون فیلمبردار و باربارا انریکز طراح صحنه فیلم آرژانتینی "جایزه" ساخته پل مارکوویچ تعلق گرفت.



آندرس ویل کارگردان آلمانی فیلم "اگه ما نه پس کی؟" جایزه ویژه آلفرد باوئر را دریافت کرد. جایزه جنبی بخش نسل 14 به اندرو اوکپاها کارگردان فیلم "روی یخ" اهدا شد. در بخش نسل کی هم جایزه خرس بلورین جشنواره برلین به فیلم "گلزن لیورپول" به کارگردانی آریلد اندرسون نروژی رسید.



فیلم "حتی باران" ساخته ایسیار بولین و مستند "در بهشت زیر زمین " به کارگردانی بریتا ووئر جایزه فیلم برگزیده تماشاگران در بخش جنبی چشم‌انداز را دریافت کردند.



از جمله چهره‌های سرشناس مهمان جشنواره برلین که در مراسم اختتامیه هم حضور داشتند می‌توان به جف بریجز، جاش برولین، هیلی استاینفلد، کوین اسپیسی، پل بتنی، جرمی آیرنز، دایان کروگر، کالین فرث، هلنا بونهام کارتر، رالف فاینس، جرارد باتلر، برندان گلیزن، هری بلافونته و دامینیک کوپر اشاره کرد.



به این ترتیب شصت و یکمین دوره جشنواره بین المللی برلین پس از یازده روز به کار خود پایان داد.