هوای تهران سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از آلاینده ازن نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از ایستگاههای استانداری، اقدسیه، شهرداری منطقه 4، آزادی، پارک ترافیک پونک، پاسداران، پردیسان و شهرداری منطقه 15 به لحاظ آلاینده دی اکسید نیتروژن و ایستگاههای استانداری، اقدسیه، پارک رازی، پارک سلامت، دانشگاه شهید بهشتی و شهرداری منطقه 15 به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری به تدریج ابری وزش باد گاهی بارش باران در ارتفاعات بارش برف است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.

اثرات بهداشتی آلاینده های ناسالم در مناطق مذکور به این شرح اعلام می شود: افزایش تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری قلبی و افراد مسن ، افزایش تعداد تنفس در عموم افراد

توصیه می شود در مناطق ناسالم افراد مبتلا به بیماری قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی مدت و سنگین در فضای باز اجتناب کرده و بقیه افراد باید فعالیتهای طولانی و سنگین خود را در فضای باز کاهش دهند.