به گزارش خبرنگار مهر، «نقالی قهوه‌خانه‌ای»، یکی از اصیل‌ترین و کهن‌ترین ژانرهای نمایش‌گری در تاریخ ایران، بار دیگر در چهارمحال و بختیاری جان می‌گیرد. همزمان با اجرای رویداد نمایشی «بیژن و منیژه» در شهرکرد، هنرمندان شاخص عرصه نقالی کشور گردهم می‌آیند تا تجربه‌ای نو از این هنرِ متمایز و هویت‌بخش ایرانی را به مخاطبان ارائه دهند.

مهدی احمدی بنی کارگردان و سرپرست این اثر نمایشی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر اهمیت زنده نگه‌داشتن این میراث، اظهار داشت: نقالی صرفاً یک روایت قدیمی نیست؛ بلکه یکی از خالص‌ترین و متمایزترین ژانرهای نمایش‌گری است که هویت هنری ما را تعریف می‌کند. این هنر، اثری نیست که در کتاب‌ها یا ویترین‌ها به خاک سپرده شود، بلکه ژانری زنده و پویاست که هنوز هم می‌تواند با مخاطب امروز، فارغ از مرزهای جغرافیایی، ارتباط عمیق برقرار کند.

احمدی‌بنی با اشاره به رویکرد تخصصی خود به مقوله «نقالی قهوه‌خانه‌ای» افزود: ما در این اجرا بر آن هستیم تا اصالتِ این ژانر ایرانی را بازتعریف کنیم. در گذشته، قهوه‌خانه نه فقط یک محل برای استراحت، بلکه پاتوقی برای تضارب آرا، تبادل فرهنگی و شنیدن روایت‌های حماسی بود. هنر نقال در این فضا، برقراری یک ارتباط بی‌واسطه و چهره‌به‌چهره با مردم عادی بود؛ جایی که هنرمند با کلام، بدن و موسیقی، مخاطب را در بطن داستان غرق می‌کرد. نقالی قهوه‌خانه‌ای به ما می‌آموزد که چگونه با کمترین امکانات، بزرگ‌ترین مفاهیم انسانی و حماسی را روایت کنیم.

وی افزود: تجربه موفق اجرای “سهراب‌کشی” با هنرمندان استان، به ما ثابت کرد که مردم هنوز تشنه‌ی شنیدن روایت‌های شاهنامه هستند، اما باید این روایت‌ها را با زبان و فرمی متناسب با نیازهای مخاطب امروز ارائه داد. بر همین اساس، در اجرای “بیژن و منیژه”، تلاش کرده‌ایم با بهره‌گیری از نقالان برجسته کشوری، پیوندی میان سنت اصیل این ژانر بومی و ظرافت‌های هنرهای نمایشی مدرن برقرار کنیم تا مخاطب در عین لمس هویت ایرانی خود، با بیانی تازه و زنده مواجه شود.

به گزارش خبر نگار ایران تئاتر در چهارمحال و بختیاری، در این رویداد نمایشی ، «سیدرضا آل‌داود» از هنرمندان برجسته سمنان و «دانیال فاضل‌پور» از نقالان طراز اول استان فارس به همراه مهدی احمدی‌بنی، از نقالان برجسته کشور به روایت داستان حماسی و عاشقانه «بیژن و منیژه» خواهند پرداخت. همچنین فضاسازی موسیقایی این اثر بر عهده «مرشد مسعود شاهقلی» و «سینا میری» است که با نواهای آیینی، رنگ‌وبویی حماسی به این اجرا می‌بخشند.

این اثر نمایشی به تهیه‌کنندگی «پوریا ایزدی» و با مشارکت و همکاری «اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «حوزه هنری انقلاب اسلامی»، «سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد» و «مجموعه فرهنگ و هنر شهر خیس» تولید شده است.

«بیژن و منیژه» در تاریخ‌های ۱۰ و ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵، در دو سانس ۱۹ و ۲۱ در کافه «مجموعه فرهنگ و هنر شهر خیس» اجرا خواهد شد.

علاقه‌مندان به هنر نقالی و تماشای این اثر فاخر، برای رزرو بلیت و هماهنگی‌های لازم می‌توانند با شماره‌های ۰۹۱۳۸۸۷۱۳۵۶ یا ۰۹۱۳۷۰۲۹۱۵۷ تماس حاصل نمایند.