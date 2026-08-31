امضای قرارداد تسلیحاتی ۳ میلیارد یورویی یونان و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی تایمز اسرائیل گزارش داد که اسرائیل و یونان یک قرارداد ۳ میلیارد یورویی امضا کردهاند که بر اساس آن اسرائیل یک سامانه دفاع هوایی چند لایه در یونان خواهد ساخت.
طبق این قرارداد، اسرائیل یک مجموعه دفاع هوایی چندلایه برای یونان خواهد ساخت که کاملاً بر اساس سیستمهای ساخت این رژیم و تجربههای عملیاتی آن است.
به ادعای وزارت جنگ رژیم صهیونیستی این اولین باری است که اسرائیل مجموعه کامل دفاعی در برابر طیف وسیعی از تهدیدات از جمله موشکهای بالستیک و پهپادها را در اختیار کشور دیگری قرار میدهد.
همچنین یک قرارداد تکمیلی به ارزش ۲۶ میلیون یورو نیز امروز برای فروش سیستمهای گنبد پهپادی رافائل امضا شده است.
این رژیم میگوید که اسرائیل همکاری دفاعی صنعتی با یونان از جمله انتقال دانش و فناوری به صنعت محلی را گسترش خواهد داد.
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