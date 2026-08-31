رشد ۴۹ درصدی توزیع مالیات و عوارض ارزش افزوده در چهارمحال و بختیاری

عزیزالله گنجی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خدماتی که سازمان امور مالیاتی کشور ارائه میدهد، نقش مهمی در اجرای برنامههای عمرانی و فرهنگی ایفا میکند.
وی تصریح کرد: این منابع به شهرداریها، دهیاریها و خدمات ارائهشده در روستاها اختصاص مییابد و بسیاری از مردم بهویژه در روستاها و مناطق دورافتاده از این موضوع آگاهی ندارند که بخش قابل توجهی از خدمات دریافتیشان از محل مالیات و عوارضی است که سازمان مالیاتی دریافت میکند و مؤدیان پرداخت میکنند.
مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به هفته دولت با ارائه آمار عملکرد 6 ماهه اول سال ۱۴۰۵ بیان داشت: در این مدت، مالیات و عوارض ارزش افزوده را در 6 نوبت بین مراجع ذیربط از جمله شهرداریها، دهیاریها، عشایر و روستاهای فاقد دهیاری توزیع کردهایم.
گنجی ادامه داد: مجموع این منابع درآمدی بیش از ۹۸۷ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (حدود ۶۶۰ میلیارد تومان) بیش از ۴۹ درصد رشد داشته است و این عملکرد در شرایط فعلی، فوقالعاده محسوب میشود.
وی ادامه داد: بخشی از عوارض دریافتی نیز به حوزه ورزش و جوانان برای توسعه ورزش همگانی اختصاص یافته است، تاکنون در سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۶ میلیارد تومان در این بخش توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد رشد نشان میدهد.
مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری افزود: بخشی دیگر از عوارض ارزش افزوده به پارکهای علم و فناوری پرداخت میشود و این مبلغ در 6 ماهه اول سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۳/۵ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۱۶ درصد رشد داشته است.
گنجی در پایان با تأکید بر تکالیف مؤدیان خاطرنشان کرد: مؤدیان برنامهریزی کنند و تا پایان شهریورماه اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند، همچنین به صاحبان مشاغل توصیه میکنیم حتماً از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنند.
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