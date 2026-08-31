محمدرضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عمده بیماریهایی که در استان با آن مواجه هستیم، در گروه بیماریهای غیرواگیر قرار دارند، گفت: از مهمترین این بیماریها میتوان به پرفشاری خون، دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی اشاره کرد و پس از آن نیز سرطانها از مهمترین بیماریهای مورد توجه نظام سلامت هستند.
وی با اشاره به شیوع پرفشاری خون در استان اظهار کرد: حدود ۲۸ درصد افراد بالای ۳۰ سال در استان زنجان به پرفشاری خون مبتلا هستند یا با این مشکل مواجهاند.
صائینی ادامه داد: در حوزه دیابت نیز بررسیهای انجامشده نشان میدهد حدود ۱۵ درصد جمعیت بالای ۳۰ سال استان در معرض ابتلا به دیابت قرار دارند و در غربالگریهای انجامشده، حدود ۹ درصد موارد ابتلا شناسایی شده است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بر ضرورت توجه جدی به پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این بیماریها با اصلاح سبک زندگی، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی، کنترل وزن، غربالگری و مراجعه بهموقع به مراکز بهداشتی قابل پیشگیری یا کنترل هستند.
بیماریهای قلبی و عروقی نخستین عامل مرگومیر در زنجان
صائینی در ادامه با اشاره به مهمترین عوامل مرگومیر در استان زنجان اظهار کرد: نخستین علت مرگومیر در استان به بیماریهای قلبی و عروقی مربوط میشود.
وی افزود: سرطانها دومین عامل مرگومیر در استان هستند و پس از آن بیماریهای تنفسی و سوانح و حوادث در رتبههای بعدی قرار دارند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به سرطانهای شایع در استان گفت: در میان سرطانها، سرطان پستان، سرطان پوست، سرطان معده، سرطان روده بزرگ و سرطان پروستات از جمله سرطانهای شایع هستند.
وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از بار بیماریها و مرگومیرها در استان به بیماریهای غیرواگیر مربوط است و به همین دلیل پیشگیری، تشخیص زودهنگام، غربالگری و اصلاح سبک زندگی باید بیش از گذشته مورد توجه مردم و دستگاههای مسئول قرار گیرد.
صائینی خاطرنشان کرد: مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تلاش میکند با توسعه برنامههای پیشگیری، مراقبتهای اولیه، آموزش و مشاوره، دسترسی مردم به خدمات سلامت و شناسایی زودهنگام بیماریها، زمینه کاهش مرگومیر و ارتقای سلامت جامعه را فراهم کند.
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