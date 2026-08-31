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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

بیماری‌های غیرواگیر؛ مهم‌ترین چالش سلامت در زنجان

بیماری‌های غیرواگیر؛ مهم‌ترین چالش سلامت در زنجان

زنجان- معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ادامه با اشاره به مهم‌ترین بیماری‌های شایع در استان گفت: عمده بیماری‌هایی که در استان با آن مواجه هستیم، در گروه بیماری‌های غیرواگیر قرار دارند.

محمدرضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عمده بیماری‌هایی که در استان با آن مواجه هستیم، در گروه بیماری‌های غیرواگیر قرار دارند، گفت: از مهم‌ترین این بیماری‌ها می‌توان به پرفشاری خون، دیابت و بیماری‌های قلبی و عروقی اشاره کرد و پس از آن نیز سرطان‌ها از مهم‌ترین بیماری‌های مورد توجه نظام سلامت هستند.

وی با اشاره به شیوع پرفشاری خون در استان اظهار کرد: حدود ۲۸ درصد افراد بالای ۳۰ سال در استان زنجان به پرفشاری خون مبتلا هستند یا با این مشکل مواجه‌اند.

صائینی ادامه داد: در حوزه دیابت نیز بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حدود ۱۵ درصد جمعیت بالای ۳۰ سال استان در معرض ابتلا به دیابت قرار دارند و در غربالگری‌های انجام‌شده، حدود ۹ درصد موارد ابتلا شناسایی شده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بر ضرورت توجه جدی به پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این بیماری‌ها با اصلاح سبک زندگی، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی، کنترل وزن، غربالگری و مراجعه به‌موقع به مراکز بهداشتی قابل پیشگیری یا کنترل هستند.

بیماری‌های قلبی و عروقی نخستین عامل مرگ‌ومیر در زنجان

صائینی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در استان زنجان اظهار کرد: نخستین علت مرگ‌ومیر در استان به بیماری‌های قلبی و عروقی مربوط می‌شود.

وی افزود: سرطان‌ها دومین عامل مرگ‌ومیر در استان هستند و پس از آن بیماری‌های تنفسی و سوانح و حوادث در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به سرطان‌های شایع در استان گفت: در میان سرطان‌ها، سرطان پستان، سرطان پوست، سرطان معده، سرطان روده بزرگ و سرطان پروستات از جمله سرطان‌های شایع هستند.

وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از بار بیماری‌ها و مرگ‌ومیرها در استان به بیماری‌های غیرواگیر مربوط است و به همین دلیل پیشگیری، تشخیص زودهنگام، غربالگری و اصلاح سبک زندگی باید بیش از گذشته مورد توجه مردم و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

صائینی خاطرنشان کرد: مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تلاش می‌کند با توسعه برنامه‌های پیشگیری، مراقبت‌های اولیه، آموزش و مشاوره، دسترسی مردم به خدمات سلامت و شناسایی زودهنگام بیماری‌ها، زمینه کاهش مرگ‌ومیر و ارتقای سلامت جامعه را فراهم کند.

کد مطلب 6933051

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