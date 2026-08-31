اجرای بیش از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر ظهر دوشنبه در نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به فضای امیدبخش ایجاد شده پس از پیام حمایت مقام معظم رهبری از دولت اظهار کرد: این پیام، انرژی مضاعفی به بدنه دولت تزریق کرد و مسئولیت ما را در قبال خدمت به نظام و انقلاب دوچندان کرده است.
وی با بیان اینکه پایان هفته دولت، آغاز فرآیند برنامهریزی برای افتتاحهای دهه فجر است، افزود: دستگاههای اجرایی و بانکها باید از هماکنون با تزریق تسهیلاتِ ۴۵ درصدی که در سفر ریاستجمهوری مصوب شد، برای تکمیل پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد دارند، اقدام کنند، در واقع هدف ما این است که در دهه فجر امسال واحدهای تولیدی بیشتری را وارد مدار بهرهبرداری کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حادثه آتشسوزی اخیر در یکی از شهرکهای صنعتی و تلاش دستگاههای امدادی برای مهار آن ضمن انتقاد از رویکرد مطالبهگرانه برخی واحدهای تولیدی گفت: مدیران واحدها نباید پس از وقوع حادثه و بروز خسارت، انگشت اتهام را به سمت دولت و دستگاههای امدادی بگیرند، اینکه واحدی بدون تجهیزات ایمنی اولیه مانند آتشنشانی مستقر و نگهبان و بدون بیمهنامه فعالیت کند، به هیچوجه پذیرفتنی نیست.
کیانمهر اضافه کرد:امنیت سرمایه و اموال، قبل از اینکه وظیفه حاکمیت باشد، وظیفه خودِ تولیدکننده است.
وی از شرکت شهرکهای صنعتی خواست تا با ارسال نامهای، تمام واحدها را به رعایت الزامات ایمنی و بیمه اموال مکلف کنند.
معاون اقتصادی استانداری گلستان در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد تسهیل، به رویکرد شفاف دولت در ارائه آمار اشاره کرد و گفت: از ابتدای آغاز به کار این ستاد، ۷۹۹ متقاضی بررسی شده که خروجی آن ۶۷۲ مصوبه بوده است؛ از این تعداد ۶۱۰ مورد تاکنون اجرایی شده و مابقی یا در دست بررسی است و یا به دلیل مسائل حقوقی و ارجاع به محاکم قضایی، از حیطه صلاحیت ستاد خارج بوده است.
تحقق ۵۲ همت سرمایهگذاری در شرایط جنگی
کیانمهر با اشاره به شرایط خاص کشور و چالشهای حوزه انرژی و تحریمها، خاطرنشان کرد: علیرغم تمامی فشارهای اقتصادی که بهنوعی وضعیت جنگی محسوب میشود، جذب بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در استان گلستان، نشاندهنده پویایی و عزم دولت برای توسعه است.
وی اظهار کرد: فعالان اقتصادی تا پایان شهریورماه نسبت به تکمیل اظهارنامههای مالیاتی خود اقدام کنند تا از مزایای قانونی و تقسیط بدهیها بهرهمند شوند
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