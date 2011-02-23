به گزارش خبرنگار مهر، حمید بقایی که چهارشنبه هفته گذشته به همراه رئیس جمهور به مجلس آمده بود در پایان جلسه و در جمع خبرنگاران قرار گرفت و به سوال برخی خبرنگاران پاسخ گفت.

مشاور رئیس جمهور در امور آسیا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره وقایع اخیر در کشورهای منطقه و بیداری اسلامی ملت های مسلمان گفت: «شرمنده! ما با مهر مصاحبه نمی کنیم؛ تحریممان کرده روابط عمومی، نمی دانم چرا.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که روابط عمومی شما تحریمتان کرده است، گفت: «آره! گفت آقای بقایی حق نداری مصاحبه کنی. ما هم گفتیم چشم. ما هم تابع سیستم هستیم، نمی دانم چرا از خودش بپرسید.»

بقایی که در حال گفتگو با خبرنگار دیگری بود به یکباره مصاحبه خود را قطع و خطاب به خبرنگار مهر گفت: «آهان یادم آمد! روابط عمومی ما گزارشی را تهیه کرده و پیش ما آورد که رسانه های خارجی و بیگانه از حدود 60 درصد خبرهای خبرگزاری مهر استفاده کرده و آنها را بازتاب می دهند.»