  1. سیاست
  2. سایر
۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

بقایی در گفتگو با مهر:

ما را از مصاحبه با خبرگزاری مهر منع کرده‌اند/ تابع سیستم هستیم

ما را از مصاحبه با خبرگزاری مهر منع کرده‌اند/ تابع سیستم هستیم

مشاور ویژه رئیس جمهور در امور آسیا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تحولات خاورمیانه و بیداری اسلامی در کشورهای منطقه گفت: روابط عمومی ما گفته است که با خبرگزاری مهر مصاحبه نکنم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بقایی که چهارشنبه هفته گذشته به همراه رئیس جمهور به مجلس آمده بود در پایان جلسه و در جمع خبرنگاران قرار گرفت و به سوال برخی خبرنگاران پاسخ گفت.

مشاور رئیس جمهور در امور آسیا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره وقایع اخیر در کشورهای منطقه و بیداری اسلامی ملت های مسلمان گفت: «شرمنده! ما با مهر مصاحبه نمی کنیم؛ تحریممان کرده روابط عمومی، نمی دانم چرا.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که روابط عمومی شما تحریمتان کرده است، گفت: «آره! گفت آقای بقایی حق نداری مصاحبه کنی. ما هم گفتیم چشم. ما هم تابع سیستم هستیم، نمی دانم چرا از خودش بپرسید.»

بقایی که در حال گفتگو با خبرنگار دیگری بود به یکباره مصاحبه خود را قطع و خطاب به خبرنگار مهر گفت: «آهان یادم آمد! روابط عمومی ما گزارشی را تهیه کرده و پیش ما آورد که رسانه های خارجی و بیگانه از حدود 60 درصد خبرهای خبرگزاری مهر استفاده کرده و آنها را بازتاب می دهند.»

کد مطلب 1258053

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها