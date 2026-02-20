هواشناسی خراسان رضوی در پی افت محسوس دما هشدار زرد صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی، از ظهر امروز تا صبح فردا علاوه بر افزایش ابر، در اغلب نقاط استان وزش باد نسبتا شدید و در نیمه شمالی و شرقی وزش باد شدید پیشبینی میشود که با گرد و خاک، کاهش میدان دید، افت کیفیت هوا و احتمال خسارت همراه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: احتمال انتقال ذرات گرد و غبار به مرکز استان و شهر مشهد نیز وجود دارد و در این خصوص هشدار زرد صادر شده است.
وی همچنین از پیشبینی بارشهای رگباری در نواحی مستعد، بیشتر در نیمه شمالی استان خبر داد و گفت: احتمال وقوع بارشهای پراکنده در مشهد نیز طی عصر امروز وجود دارد.
قاسمی افزود: از روز شنبه هفته آینده کاهش دما بین هفت تا هشت درجه نسبت به امروز در سطح استان رخ خواهد داد، اما از روز یکشنبه دوباره روند افزایش دما آغاز میشود و تا پایان هفته ماندگاری هوای گرم در استان پیشبینی شده است
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با سه درجه بالای صفر سردترین و سرخس با ۳۱ درجه گرمترین شهر استان بودهاند و حداقل دمای مشهد در این مدت هفت درجه و حداکثر آن ۲۶ درجه گزارش شده است.
