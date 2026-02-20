به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی عصر جمعه در نشست مشترک مبلغین اعزامی دفتر تبلیغات اسلامی و معاونت تبلیغ حوزه علمیه با بیان اینکه تبلیغ دین از مهمترین وظایف روحانیت است، گفت: تبیین معارف الهی، پاسخ به شبهات و تقویت باورهای دینی از اولویتهای امروز حوزه تبلیغ است.
وی با اشاره به طرح شبهات در فضای مجازی و محیطهای آموزشی، افزود: مبلغین باید با آگاهی، مخاطبشناسی و تسلط علمی، به سؤالات و ابهامات دانشآموزان و دانشجویان پاسخ دهند.
نماینده ولیفقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: آشنایی با مسائل اعتقادی، احکام شرعی و تاریخ معاصر برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی ضروری است.
در ادامه این نشست، بر لزوم برنامهریزی منسجم برای حضور مبلغین در مدارس، دانشگاهها، مساجد و سایر مراکز فرهنگی استان تأکید شد.
برخی از حاضران با اشاره به محدودیت زمانی ماه مبارک رمضان، خواستار تدوین برنامه عملیاتی مشخص برای استفاده حداکثری از ظرفیت موجود شدند.
همچنین موضوع تأمین امکانات پشتیبانی از جمله وسیله ایاب و ذهاب برای تسهیل حضور مبلغین در مدارس و مناطق مختلف مطرح شد.
در این جلسه، ظرفیتهای فرهنگی استان برای برگزاری نشستهای دینی، جشنهای مناسبتی و برنامههای معرفتی مورد بررسی قرار گرفت.
