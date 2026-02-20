به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر گرجی بعد اظهر جمعه در اولین جلسه از سلسله نشستهای قرآنی زندگی با آیهها که با حضور جوانان و فعالان فرهنگی در همدان در دفتر خبرگزاری مهر همدان(کافه مهر) برگزار می شود، اظهار کرد: قرآن کتاب زندگی است نه کتاب تشریفات و باید با آیهآیه این قرآن زندگی کرد.
ایده آیههای ضربالمثلی در زندگی مردم
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص ورود آیات قرآن به زندگی مردم مانند ضربالمثلها، افزود: هدف این است که به جای جملات عادی مانند خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، مفاهیم قرآنی مانند صبغة الله و من احسن من الله صبغة جایگزین شود.
وی این حرکت را یک خلاقیت و افتخار برای مجموعه برگزارکننده دانست و تصریح کرد: بر همین اساس هر سال تعدادی آیه انتخاب و محور قرار میگیرد تا مردم با این آیات آشنا شوند.
حجت الاسلام گرجی مراحل آشنایی مردم با قرآن را در چهار پله تعریف کرد و گفت: پله اول این است که مردم این آیات را ببینند و بشنوند مانند طرح آیه روز که هر روز یک آیه معرفی میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان ادامه داد: پله دوم فهم معنای ظاهری و لغوی آیه است، برای مثال صبر به معنای روزه و صلات به معنای نماز است و با نماز و روزه میتوان از خدا یاری جست.
وی افزود: قدم بعدی حفظ آیات است و پله نهایی که هدف اصلی محسوب میشود، عمل به آیات با اعضا و جوارح است تا آیه با زندگی عجین شود.
مشارکت ۱۱ میلیون نفری در سال گذشته
حجت الاسلام گرجی با استناد به آمار رسمی سال گذشته از مشارکت گسترده مردم در این پویش خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۱ میلیون نفر در مرحله دیدن و شنیدن آیات شرکت کردند و از این میان ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر موفق به حفظ و خواندن آیات شدند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به برنامههای توسعهای پویش در سال جاری تصریح کرد: امسال میخواهیم این آمار را افزایش دهیم و اگر بتوانیم ۱۱ میلیون را به ۱۵، ۱۸ و ۲۰ میلیون و ۴ میلیون را به ۵ و ۱۰ میلیون نفر برسانیم.
وی خطاب به فعالان فرهنگی استان همدان گفت: پارسال سهم همدان نسبت به کشور مشخص است و امسال اگر بخواهیم به متوسط کشوری برسیم، باید چهار برابر و هشت برابر بیشتر کار کنیم.
حجت الاسلام گرجی در ادامه به تشریح محصولات و ابزارهای متنوع این پویش پرداخت و گفت: ۲۵ عنوان کتاب تولید و چاپ شده است که از کتابهای کمیک و رنگآمیزی برای کودکان تا کتابهای شهادت آیهها و عناوین مختلف دیگر را شامل میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: انواع بازیها، سرگرمیها، داستانها، اپلیکیشن، انیمیشن، عکسنوشته، پادکست و محصولات هنری متنوع تولید شده و همچنان در حال تولید است.
وی از آغاز پویش زندگی با آیهها خبر داد و گفت: علاقهمندان میتوانند عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۵۴ ارسال کنند و لینک برایشان ارسال میشود و وارد اپلیکیشن میشوند.
سفیران آیهها؛ افسران جنگ نرم
حجت الاسلام گرجی مهمترین بخش سخنان خود را به تبیین نقش سفیران آیهها اختصاص داد و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند افسران جنگ نرم، افسران چه کار باید بکنند؟ دوستان اسمشان را گذاشتند سفیر آیهها.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تشبیه سفیران به نور افزود: ویژگی نور روشنکنندگی است و نور هم خودش را نمایان میکند و هم دیگران را. آنهایی که میخواهند نور باشند، علاوه بر اینکه خودشان نورانی میشوند، میخواهند محیط اطرافشان را هم روشن کنند.
وی عرصههای کنشگری سفیران را شامل همکلاسیها، صف نانوایی، تاکسی، اتوبوس، افطاری، مهمانی فامیلی، دانشگاه، حوزه و خبرگزاریها دانست و گفت: سفیر در هر جا که مینشیند باید مردم را به پیوستن به پویش دعوت کند.
رونمایی از سامانه هوشمند سفیران
حجت الاسلام گرجی از رونمایی یک پلتفرم ویژه برای سفیران خبر داد و گفت: سایتی به نام سفیران آیهها راهاندازی شده که سفیران وارد میشوند و پس از ثبتنام به بخش کنش خانه دسترسی پیدا میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: در کنش خانه بر اساس موقعیت فرد، پیشنهادهای متنوعی ارائه میشود. برای مثال در خانواده فعالیتهایی مانند تماس تلفنی، محفل زندگی با آیهها، پانتومیم آیه و قصه شب قرآنی پیشنهاد میشود.
