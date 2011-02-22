نخستین گروه از زائران عمره گزار ایرانی وارد سرزمین وحی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین پرواز زائران بیت الله الحرام روز دوشنبه ایران را به سمت عربستان ترک کرده و پس از دو ساعت و سی دقیقه به جده وارد شده و پس از توقفی کوتاه جده را به سوی مدینه منوره ترک کردند.

بر اساس این گزارش زائران ایرانی بامداد امروز وارد مدینه منوره شدند و در هتلهای پیش بینی شده استقرار یافتند.

زائران ایرانی در مجموع 12 روز در عربستان خواهند بود که 6 روز آن را در مدینه منوره و6 روز را در مکه مکرمه به سر می برند.

گفتنی است ، انتظار می رفت اولین گروه از زایران عمره گزار اواسط بهمن ماه امسال وارد سرزمین وحی شوند که به دلیل عدم صدور به موقع روادید برای آنان، این امر در موعد مقرر محقق نشد.

غیرتی مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت اعلام کرد: گروه‌هایی که تاریخ پرواز آنها با تأخیر مواجه شده است به ‌تدریج و همزمان با گرو‌های دیگر اعزام می‌شوند و نگرانی وجود ندارد.

وی افزود: سازمان حج و زیارت پس از آن ‌که تاریخ پرواز این گروهها را مشخص کرد آن را به مدیر کاروان اطلاع داده و مدیر کاروان موظف است زمان حرکت را به زائران اعلام کند و دیگر لازم نیست زائر به سازمان حج و زیارت مراجعه کند یا اقدام دیگری انجام دهد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، بر اساس اعلام مقامات سازمان حج و زیارت سرزمین وحی امسال میزبان حدود 800 هزار زائر عمره گزار ایرانی است که این رقم در صورت تحقق بیش از دو برابر آمار عمره گزاران در موسم گذشته است.