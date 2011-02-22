طومار چرمی موزه هگمتانه در معرض تخریب است

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: طومار چرمی از پوست دباغی شده گوسفند و طول آن 35 متر است.

بیات با بیان اینکه بخشی از تورات روی این طومار به زبان عبری نوشته شده، اضافه کرد: با توجه به روند تخریب در این اثر تاریخی باید عملیات حفاظتی و مرمتی مناسب بر روی آن انجام شود.

فلزات مخزن هگمتانه آسیب شناسی می شود

وی حفاظت و مرمت آثار فلزی و آسیب شناسی و مرمت طومار چرمی موزه هگمتانه را فعالیت‌های قابل اجرا در کارگاه حفاظت و مرمت موزه هگمتانه عنوان کرد و گفت: این کارگاه در نظر دارد آسیب شناسی فلزات موجود در مخزن را در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دهد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با اشاره به اینکه فلزات مذکور از نظر نیاز به حفاظت و مرمت اولویت بندی شوند، ادامه داد: باید به حفاظت و مرمت تعدادی از اشیا فلزی مفرغی و مسی متعلق به دوره‌های مختلف توجه بیشتری شود.

بیات با بیان اینکه خوردگی فعال در این آثار به میزان قابل ملاحظه‌ای مشاهده می‌شود، اضافه کرد: به دلیل اهمیت این اشیا از نظر باستان شناسی انجام عملیات حفاظتی، مرمتی و استحکام بخشی ضروری است.

کارگاه حفاظت و مرمت آثار تاریخی همدان توسعه می‌یابد

وی با اشاره به اینکه دامنه فعالیت‌‌های کارگاه حفاظت و مرمت آثار فرهنگی تاریخی استان همدان افزایش می‌یابد تا به عنوان فعالترین کارگاه و آزمایشگاه مرمت در غرب کشور بیش از پیش بدرخشد، گفت: دامنه فعالیت‌های این کارگاه در حوزه مرمت کاغذ و نسخ خطی، سنگ، خشت، چوب و منسوجات توسعه می‌یابد.

اسدالله بیات افزود: کارگاه حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و‌ تاریخی اداره کل میراث فرهنگی همدان در سال 72 با هدف حفاظت و مرمت آثار به دست آمده از تپه‌های باستانی استان به ویژه تپه هگمتانه در مکان فعلی موزه هگمتانه آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه این کارگاه مساحت 40 متر مربع را به خود اختصاص داده، ادامه داد: کارگاه مذکور مجهز به لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی است.

فلزات تاریخی همدان مرمت می شوند

بیات افزود: این کارگاه تخصصی به مرمت سفال و انواع فلزات تاریخی می‌پردازد و از نظر تجهیزات در حد مطلوبی است و از کارشناسان حفاظت و مرمت آثار تاریخی متخصص در آن استفاده شده است.

وی اضافه کرد: در این واحد تمامی مراحل حفاظت و مرمت به صورت تخصصی و طبق آخرین روش‌های علمی که برای احیا و حفاظت آثار سفالین و فلزی الزامی است انجام می‌شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان یادآور شد: این مراحل مستند نگاری آثار،‌ شناسایی رسوبات، پاک سازی، کلر زدایی، استحکام ‌بخشی و بازسازی قسمت‌های کمبود را شامل می‌شود.