به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حیدری با اشاره به وضعیت درخت کهنسال شاهزاده حسین (ع) اظهار کرد: این درخت به دلیل دیر زیستی و الحاقات غیرمجاز سالهای گذشته در معرض آسیب جدی قرار گرفته است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بهدنبال وزش بادهای شدید، شاخه اصلی این درخت سقوط کرد و بلافاصله پس از آن، فرایندهای کارشناسی و حفاظتی با همکاری ادارهکل اوقاف و امور خیریه، جهاد کشاورزی و هیأت امنا آغاز شد.
حیدری خاطرنشان کرد: در چارچوب وظایف قانونی و برای جلوگیری از تخریب بیشتر، آبخوری و روشویی متصل به تنه، کابلهای عبوری از بدنه و دیواره فلکسی الحاقشده به تنه درخت جمعآوری شد.
معاون میراثفرهنگی استان همدان ادامه داد: کارشناسان فنی جهاد کشاورزی برای ارزیابی میزان آسیبها، بررسی احتمال آفتزدگی و انجام عملیات هرس و مرمت شاخههای اضافی و آسیبزا به محل اعزام شدند.
حیدری با ابراز تأسف از برخی اظهارنظرهای غیرتخصصی گفت: با وجود ارائه توضیحات کارشناسی و اینکه بخشی از آسیبهای گذشته بهدلیل الحاقات غیرمجاز هیأت امنا ایجاد شده، متأسفانه گاهوبیگاه در مصاحبههای رسانهای بدون توجه به نظرهای کارشناسی، اقدامات حفاظتی زیر سوال برده میشود.
وی در پایان تأکید کرد: براساس قانون، حفاظت و مرمت آثار تاریخی طبیعی ثبتشدهای که در اختیار دستگاههایی مانند اوقاف، راه و شهرسازی یا شهرداریها قرار دارد بر عهده همان دستگاه متولی است و میراثفرهنگی وظیفه نظارت بر روند حفاظت و مرمت را بر عهده دارد.
