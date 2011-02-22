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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۲

غضنفری خبر داد:

عرضه مجدد گندم در بورس کالا

عرضه مجدد گندم در بورس کالا

وزیر بازرگانی از عرضه مجدد گندم برای صادرات گندم و فرآورده‎های آن در بورس کالای کشاورزی در هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری گفت: برای صادرات گندم و فرآورده‎های حاصل از آن مانند آرد، ماکارونی، بیسکویت، گلوکز و نشاسته، عرضه مجدد گندم به بورس کالای کشاورزی آغاز می‎شود.

وزیر بازرگانی با بیان این مطلب افزود: پس از اجرای موفقیت‎آمیز هدفمندی یارانه‎های «گندم، آرد و نان» به منظور حضور در بازارهای صادراتی، به عرضه گندم جهت صادرات آرد و فرآورده‎های حاصل از آن ادامه می‎دهیم.

وی با تشریح چگونگی حضور در این فرآیند گفت: صاحبان صنف، صنعت و کارخانجات آرد سازی می‎توانند با مراجعه به بورس کالای کشاورزی، گندم را برای صادرات آن و یا فراورده‌هایش با نرخ‎های بین‎المللی خریداری و در مهلت تعیین شده برای صادرات آن اقدام کنند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، غضنفری با اشاره به توقف موقت صادرات گندم‎، خاطرنشان کرد: از زمان اجرای هدفمندی یارانه‎های «گندم، آرد و نان» تاکنون برای تنظیم بازار داخلی‎، صادرات گندم به طور موقت، متوقف شده بود که این روند از هفته آینده دوباره از سر گرفته خواهد شد.
 

کد مطلب 1258878

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