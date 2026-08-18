مسجد پایگاه مقاومت و خونخواهی رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی عصر سه شنبه در مراسمی که به مناسبت روز جهانی مسجد برگزار شد؛ مساجد را پایگاه مقاومت و خونخواهی رهبر شهید دانست.

وی با شرح آیاتی از قرآن کریم، مسجد را اولین بنای ساخته شده در روی زمین و محل آن را مقدس و مبارک خواند و خادمان و کسانی که مساجد را احیا می کنند جزو بندگان با ایمان الهی بیان کرد.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق مسجد را مرکز حکومت و اداره جامعه در صدر اسلام عنوان کرد و تصریح کرد با پیروزی انقلاب اسلامی دوباره مساجد به مرکز فعالیت های حاکمیتی و سازماندهی مردم در حوادث و رویدادهای مختلف تبدیل شد.

حجت الاسلام و المسلمین باقری ارومی گفت: در جنگ های تحمیلی دوم و سوم نیز مساجد مرکز پشتیبانی و فعالیت های جهادی بود که با حضور نیروهای پیشکسوت و نسل های جدید انقلاب حال و هوای خاصی پیدا کرده بود.

سخنگوی انقلاب اسلامی در منطقه مرزی ارشق حمله به مساجد در کودتای دی ماه ۱۴۰۴ را نشانه اهمیت مساجد و آگاهی دشمن از نقش محوری آن در انسجام هر چه بیشتر مردم و محل اصلی تربیت اسلامی و انقلابی دانست و خاطرنشان کرد باید مساجد را همیشه پررونق و فعال نگه داریم.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق با گرامیداشت چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه) آزادسازی قدس شریف و مسجد الاقصی را از آرمانهای مهم ایشان دانست و خاطرنشان کرد انتقام و خونخواهی امام شهید با نابودی اسرائیل و آزادی فلسطین محقق خواهد شد.