حکام مصر بزرگترین پاسبان اسرائیل بودند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمد حسن زمانی عصر سه‌شنبه در همایش بیداری و مقاومت اسلامی با محوریت جریان شناسی مصر که با حضور برخی شخصیت‌های مصر در مدرسه عالی دارالشفاء برگزار شد به تشریح 10 ویژگی منحصر به فرد کشور مصر برشمرد و اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد مردم مصر در بین مردم کشورهای عربی، پرچمداری مبارزه با اسرائیل است و حتی چندین بار پرچمداری جنگ با اسرائیل را عهده‌دار بودند.



رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی در مصر ادامه داد: این ویژگی منحصر به فرد مردم مصر در بین کشورهای عربی در حالی است که حکام این کشور بزرگترین پاسبان نگهداری اسرائیل غاصب بودند و در بین کشورهای عربی هیچ کشوری به اندازه مصر به اسرائیل خدمت نکرد.



95 درصد زنان مصر محجبه هستند



معاون بین الملل حوزه‌های علمیه یکی دیگر از ویژگیهای منحصر به فرد مردم مصر را تدین و التزام آنها به برخی از آداب دینی برشمرد و افزود: حجاب در کشور مصر بهتر از ایران است و 95 درصد دختران و زنان مسلمان مصری محجبه شرعی هستند و این در حالی است که حاکمیت آنها غیراسلامی است ولی التزام آنها به حجاب و شرکت در نمازهای جمعه و جماعت بیش از ماست.



زمانی خاطرنشان کرد: مصر پایگاه ظهور بزرگترین قاریان جهان است و اتحادیه قاریان جهان اسلام در این کشور ایجاد شده است.



وجود 60 طریقت تصوفی در مصر



وی تصریح کرد: جریان طریقت‌های تصوفی از دیگر ویژگیهای مردم مصر است که پلی به سوی اندیشه و فرهنگ اهل بیت(ع) ایجاد شده و بیش از 60 طریقت تصویب شده در مصر وجود دارد که یکی از نقش‌های آنها انتقال معارف اهل بیت(ع) در کشورهای دیگر است.



معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به قدمت تاریخی مصر به عنوان یکی دیگر از ویژگیهای منحصر به فرد این کشور اظهار داشت: مصر دارای بیش از 4 هزار قدمت تمدنی است و برخی از بناهای عظیمی که 4 هزار سال پیش در این کشور ساخته شده هنوز سالم هستند.



وی ادامه داد: اصل تمدن مصر به حدود 7 هزار سال قبل است اما بناهای مربوط به 7 هزار سال پیش در مصر باقی نمانده است ولی بناهای عظیمی از حدود 4 هزار سال پیش در جنوب مصر وجود دارد که اهرام در برابر آنها کوچک هستند.



زمانی اضافه کرد: یکی دیگر از ویژگیهای مصر این است که این کشور بزرگترین کشور عربی است و حدود 80 میلیون نفر در این کشور زندگی می‌کنند.



تحصیل نیم میلیون دانشجو در الازهر



وی دارابودن کهن‌ترین دانشگاه جهان اسلام را یکی دیگر از ویژگیهای منحصر به فرد مصر دانست و افزود: دانشگاه الازهر مصر حدود هزار سال قدمت دارد و ممکن است در جهان تشیع مراکز با سابقه بالا وجود داشته باشد اما الازهر برزگترین دانشگاه در جهان اسلام است.



زمانی گفت: نزدیک به نیم میلیون نفر در دانشگاه الازهر تحصیل می‌کنند و کمتر دانشگاهی در بین اهل تسنن وجود دارد که اساتید فارغ التحصیل الازهر در آن تدریس نکنند.



رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی در مصر با اشاره به دیگر ویژگیهای منحصر به فرد این کشور خاطرنشان کرد: مصر قوی‌ترین کشور علمی در علوم دینی در جهان عرب است و تمامی کشورهای عربی از مصر ارتزاق علمی می‌کنند.



وجود تفکر اسلام انقلابی در مصر



زمانی در بخش دیگری از سخنان خود‏، وجود تفکر اسلام انقلابی در مصر را یکی دیگر از ویژگیهای مصر برشمرد و تاکید کرد: شاید در برخی کشورهای عربی اسلام سازشکار وجود داشته باشد اما مصر در بین کشورهای عربی، پایگاه تفکر اسلام انقلابی است.



رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی در مصر ادامه داد: مصر بعد از جمهوری اسلامی ایران پرچمدار اسلام انقلابی در جهان است.



وی گفت: سطح آگاهی مردم مصر بالاتر از سطح آگاهی مردم سایر کشورهای عربی است و آنها در این زمینه پیشرو ملتهای کشورهای دیگر عرب هستند.



زمانی تأکید کرد: نگاه مردم مصر به جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی مثبت است.



مصر جلوه گاه محبت به اهل بیت(ع) است



معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد مصر گفت: مصر مظهر و جلوه‌گاه محبت به اهل بیت(ع) و ائمه اطهار(ع) در بین کشورهای عربی است. گرچه اهل سنت نسبت به اهل بیت(ع) محبت دارند ولی آنچه که در مصر وجود دارد محبت تنها نیست بلکه نوعی عشق به اهل بیت است.



وی ادامه داد: محبت به اهل بیت در مصر جلوه‌گاه‌های بسیاری دارد که یکی از آنها وجود زیارتگاه‌های متعدد در این کشور است.