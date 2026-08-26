رسانه ها واقعیت ‌های میدان و دستاوردهای جنگ را برای مردم تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد جلیلی، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به قدرت رسانه‌ای جبهه دشمن اظهار کرد: دشمن امروز جبهه‌ای عظیم، گسترده و نامتجانس را در برابر جمهوری اسلامی شکل داده که از قدرت رسانه‌ای قابل توجهی برخوردار است و اگرچه ممکن است این جریان‌ها در بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلاف و تنازع داشته باشند، اما هنگامی که در برابر جبهه حق قرار می‌گیرند، اختلافات خود را کنار گذاشته و متحد می‌شوند.

وی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در ناکامی دشمن افزود: نباید نقش رسانه‌ها، خبرنگاران و خبرگزاری‌ها را در شکست و ناکامی دشمن، چه در جنگ ۱۲ روزه، چه در فتنه دی‌ماه و چه در جنگ رمضان، نادیده گرفت جامعه خبری امروز مأموریت و رسالت مهمی بر عهده دارد و باید با جدیت بیشتری در میدان مقابله با عملیات رسانه‌ای دشمن حضور داشته باشد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها را تبیین واقعیت‌های مربوط به اهداف دشمن عنوان کرد و گفت: امروز یک خلأ جدی در جامعه احساس می‌شود و آن این است که بخشی از مردم هنوز به‌طور کامل نسبت به نقش و طراحی دشمن برای ضربه زدن به ایران و ایرانی توجیه و آگاه نشده‌اند و باید برای مردم روشن شود که مسئله دشمن تنها جمهوری اسلامی، اصولگرا یا اصلاح‌طلب نیست؛ بلکه موضوع اصلی برای دشمن، ایران و موجودیت ایران است و هدف آنان حذف ایران از نقشه جغرافیایی جهان است.

حجت الاسلام جلیلی بیان کرد: هر فردی که در هر عرصه‌ای فعالیت می‌کند، در واقع در یک خاکریز و سنگر مقابله با دشمن قرار دارد؛ یکی در عرصه اقتصاد، دیگری در حوزه دیپلماسی و دیگری در عرصه نظامی فعالیت می‌کند خبرنگاران و فعالان رسانه نیز در عرصه رسانه و اطلاع‌رسانی، در خط مقدم و سنگر اصلی مقابله با دشمن قرار دارند و باید به این جایگاه و مسئولیت توجه داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت «روایت اول» در عرصه رسانه تصریح کرد: یکی از وظایف مهم امروز خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای این است که روایت اول حوادث را در اختیار داشته باشند و نخستین اتفاقات، وقایع و حوادثی که رخ می‌دهد باید به‌درستی تبیین و تشریح شود و رسانه اجازه ندهد دشمن روایت خود را بر افکار عمومی تحمیل کند.

حجت الاسلام جلیلی افزود: در کنار روایت اول، امروز یک وظیفه مهم دیگر نیز بر عهده رسانه‌ها قرار گرفته و آن، قضاوت درباره نتایج اقدامات و دستاوردهای میدان است. رسانه‌ها علاوه بر روایت حوادث، باید واقعیت‌های میدان، نتایج اقدامات و دستاوردها را برای مردم تبیین کرده و قضاوت خود را بر مبنای واقعیت‌ها در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

وی با اشاره به جنگ‌های اخیر گفت: امروز باید برای مردم تبیین شود که ما جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشته‌ایم، حوادث دی‌ماه را تجربه کرده‌ایم و اکنون نیز درگیر جنگ دیگری هستیم باید این واقعیت را برای افکار عمومی روشن کرد که دشمن از هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر، ایران را با موشک‌های کروز و بالستیک و بمب‌های سنگرشکن هدف قرار می‌دهد و موشک‌باران می‌کند.

حجت الاسلام جلیلی خاطرنشان کرد: وظیفه خبرنگار و رسانه این است که برای افکار عمومی، مردم ایران و حتی جامعه جهانی روشن کند قربانیان این حملات چه کسانی هستند، چه افرادی در این بمباران‌ها به شهادت می‌رسند و چه خانواده‌هایی زندگی خود را از دست می‌دهند. این واقعیت‌ها باید با دقت، صداقت و بدون تحریف برای جامعه روایت شود.