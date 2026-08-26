 نقش ایران و عراق در ایجاد نظم منطقه ای تعیین کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در دیدار فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی جمهوری عراق اظهار داشت: جا دارد از دو اتفاق مهم یعنی برگزاری تشییع باشکوه پیکر امام شهید و برگزاری با کیفیت مراسم اربعین در سال جاری که برای هر دو ملت افتخار بزرگی است قدردانی و تاکید کنم این مراسم ها ظرفیت بزرگی برای جهان اسلام و تشیع است.



وی ادامه داد: آمریکا، جنگ علیه ایران را با نیت براندازی جمهوری اسلامی و گسترش هژمونی آمریکا در غرب آسیا و جهان اسلام راه انداخت، اما به برکت خون شهدا و به همت ملت رشید ایران و به همت جبهه مقاومت آنها به وضوح شکست خوردند و همه دنیا بر این موضوع صحه گذاشتند.



رئیس مجلس گفت: آمریکا در جنگ نظامی و سیاسی از ایران شکست خورد و در اقدامات اقتصادی نیز شکست خواهد خورد.



وی ادامه داد: این که قرار است نیروهای ائتلاف آمریکایی از عراق خارج شوند، یک افتخار تاریخی برای دولت و ملت عراق است، امیدواریم این خروج به طور کامل از زمین و هوای عراق محقق شود.



قالیباف گفت: نقشه رژیم صهیونیستی کشیدن جنگ به سایر کشورهای منطقه است، اگر اسرائیل در جنگ با ایران موفق می‌شد به سراغ سایر کشورها می‌رفت.



وی گفت: لازم است کشورهای اسلامی بحث‌های اختلاف انگیز را کنار بگذارند، همانطور که دیگران دیدند در جنگ غزه همه شیعیان کنار مردم غزه بودند، شهید سلیمانی همیشه می گفت، شیعه و سنی نه تنها برادر هم هستند بلکه ما برای اهل سنت جان هم می‌دهیم.



وی افزود: تردید نداریم ایران و عراق در نظم منطقه‌ای به ویژه در حوزه خلیج فارس می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند.



فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی جمهوری عراق نیز گفت: من پیام همبستگی ملت و حاکمیت عراق را برای شما آوردم و آمادگی خود را جهت همکاری با جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنیم.



وی افزود: همکاری و توافق و ائتلاف سازی بین کشورهای منطقه راه رهایی از ناامنی است و تصور می‌کنم این موضوع بسیار نزدیک است.



رئیس شورای عالی قضایی جمهوری عراق بیان کرد: روابط خوب عراق و ایران فضایی را فراهم می‌کند که ما با دیگر کشورهای منطقه نیز جهت شکل دادن توافق های همکاری گام برداریم.



زیدان عنوان کرد: ما مواضع مثبت جمهوری اسلامی ایران را در مورد عراق به هیچ عنوان فراموش نخواهیم کرد و شهدای ایرانی و به خصوص شهید سلیمانی را که در عراق به شهادت رسیدند فراموش نخواهیم کرد ایشان در تاریخ جاودان باقی خواهند ماند و شهادت ایشان و شهید ابومهدی در کنار هم یک پیام الهی بود و پیام همبستگی دو ملت را با خود به همراه داشت.



📌معتقدم هم آوایی و همبستگی ملت ایران و عراق یک همبستگی ابدی است و لذا آنچه در مراسم تشییع رهبر شهید ایران دیدیم یک اقدام خودجوش و مردمی بود.





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