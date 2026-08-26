بیل گیتس در پی ملاقات با رئیس جمهور چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بیل گیتس، همبنیانگذار مایکروسافت در مصاحبهای گفت اگر آمریکا نخست ابتکار عمل را به دست گیرد، احتمالاً چین نیز با محدودسازی عرضه مدلهای هوش مصنوعی خطرناک موافقت خواهد کرد.
گیتس در این باره اظهار کرد: «کل جهان با این امر موافق خواهند شد.»
وی همچنین پیشنهاد کرد کشورها قابلیتهای هوش مصنوعی برای طراحی مولکولها و انجام حملات بیولوژیکی را تحت نظارت قرار دهند.
کارکنان گیتس در حال برنامهریزی برای نهاییکردن دیدار او با رئیسجمهور چین در جریان سفر آینده وی به این کشور هستند.
همبنیانگذار مایکروسافت همچنین گفت: چین اقداماتی برای محافظت از کودکان در برابر اعتیاد به همراهان هوش مصنوعی انجام میدهد، اما به اعتقاد او، در سطح جهانی رهبران اندکی برای مقابله پیشگیرانه با طیف گستردهای از آسیبهای احتمالی هوش مصنوعی، بهطور مناسب وارد عمل شدهاند.
گیتس افزود: «بله، فناوری در گذشته هرگز چنین عملکردی نداشته است. اما این بار متفاوت است. این شبیه یک نقطه عطف تکاملی است که جامعه بهعنوان یک کل، به سیاستگذاری فوقالعادهای برای مدیریت آن نیاز دارد.»
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