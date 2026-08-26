افتتاح ۳ پروژه بازآفرینی شهری در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: افتتاح فضای انتظامی در محله شیرآباد، سالن ورزشی شیرآباد و پروژه بهسازی میدان شهید بردبار، گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
وی افزود: راهاندازی کلانتری در محله شیرآباد با همکاری شرکت بازآفرینی شهری و مجموعههای استانی انجام شده و میتواند نقش مهمی در ارتقای امنیت مناطق کمترتوسعهیافته داشته باشد.
سردار اسحاقی با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای انتظامی در دیگر نقاط استان گفت: در ایرانشهر نیز با همکاری مجموعههای مربوط، محلی برای استقرار کلانتری در نظر گرفته شده و منتظر تکمیل ساختمان و زیرساختهای لازم هستیم.
وی تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای انتظامی موجب افزایش امنیت و اطمینان خاطر شهروندان شده و زمینه مناسبتری برای فعالیت اقتصادی، سرمایهگذاری و توسعه مناطق کمترتوسعهیافته فراهم میکند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان گفت: امیدواریم با تداوم همکاری دستگاههای مختلف، اقدامات مؤثر دیگری در حوزه تأمین امنیت و توسعه زیرساختهای انتظامی استان به سرانجام برسد.
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